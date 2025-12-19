Le 26 novembre 2024, le studio taïwanais Red Candle Games derrière les chefs-d’œuvre de l’horreur psychologique Devotion et Detention, redéfinit les codes du genre metroidvania 2D avec Nine Sols sur Nintendo Switch. Ce titre dessiné à la main, mélange la spiritualité asiatique, l’esthétique cyberpunk et un gameplay inspiré de Sekiro: Shadows Die Twice. Mais est-ce que cette bravoure créative est un chef-d’œuvre de la 2D ou un pari trop audacieux ?

Test écrit par lebigboo, correcteur de l’équipe.

Le gameplay : le sekiro de la 2D

Nine Sols est avant tout un jeu de combat qui récompense la patience et la précision. Oubliez le matraquage de boutons : ici, tout repose sur le timing des parades (ou déviation). Chaque affrontement est un duel millimétré, demandant notre concentration absolue.

Les systèmes de parade et de Qi sont au cœur du gameplay : il nous faut déflecter (parer) les coups ennemis au bon moment pour accumuler du Qi, une ressource spirituelle servant à déclencher des talismans explosifs qui infligent d’énormes dégâts. Le ressenti visuel et sonore (un flash accompagné d’un son sec et métallique) rend chaque parade réussie extrêmement gratifiante. Plus nous jouons avec calme et précision, plus nous devenons dangereux.

Les combats de boss, du plaisir pur. On ne peut que louer le design des Neuf Sols, de véritables boss d’anthologie aux patterns uniques. Les combats se transforment en puzzles de réflexes où la seule façon d’avancer est d’apprendre à « lire » les intentions de l’adversaire.

Le personnage, Yi, n’est pas démuni : dash aérien, pour esquiver et traverser certains ennemis ; un grappin spirituel, pour s’accrocher à des points précis ou attirer certains adversaires ; et un arbre d’améliorations très complet s’intègrent parfaitement dans la boucle de combat.

L’accessibilité : un mode “Histoire” qui change tout

Malgré l’exigence du “déflect”, l’une des meilleures surprises est l’approche des développeurs sur la difficulté. Nine Sols propose deux modes de jeu : standard et histoire.

Nous vous conseillons de commencer par le mode standard (dégâts infligés et subis à 100%). Si le défi est trop ardu, vous pouvez passer au mode histoire à tout moment. L’inverse n’est pas possible, et la seule chose que vous manquez en changeant, est un trophée de fin de jeu pour le mode standard.

Ce mode histoire est d’une flexibilité absurde : il permet d’augmenter les dégâts infligés jusqu’à un total ahurissant de 1000 % et de diminuer les dégâts subis jusqu’à un minimum de 1 %. Et ce, à tout moment, aussi souvent que nécessaire. Cette option résout la contradiction de la difficulté : Nine Sols est un jeu difficile pour ceux qui le veulent, mais il est parfaitement accessible aux novices désireux de se concentrer sur l’univers et le scénario.

Le taopunk : un monde riche et sublimé

Le monde de Nine Sols est une fusion étonnante entre la mythologie taoïste et la science-fiction. L’esthétique Taopunk est son point fort. Nous incarnons Yi, un ancien héros en exil qui revient venger son peuple contre les Neuf Sols, des dieux autoproclamés.

Le scénario se dévoile par narration environnementale, se révélant par fragments à travers l’architecture, les fresques brisées ou des statues. Cette approche contemplative laisse une grande place à la réflexion sur la foi et le pouvoir. C’est un univers cohérent, riche et viscéral.

La direction artistique mérite d’ailleurs une mention spéciale. Les développeurs ont choisi un style dessiné à la main, avec des couleurs saturées et des contrastes appuyés. Chaque décor semble peint à l’encre, évoquant à la fois les estampes chinoises et les planches d’un manga cyberpunk. Le tout baigne dans une ambiance sonore discrète, faite de percussions douces et de carillons métalliques qui contribuent à l’immersion. Le jeu est visuellement splendide.

L’exploration est gratifiante grâce à la progression riche (jades, compétences, grappin). Cependant, le monde semi-ouvert a un coût : les allers-retours sont plus présents que souhaité, et la carte est parfois confuse. Pourtant, il nous faudra souvent revenir sur nos pas pour tester une nouvelle compétence ou débloquer un passage, ce qui peut nuire au rythme.

Une bande-son qui lie le passé et l’avenir

La bande-son n’est pas sans reste. Unique, elle lie harmonieusement l’héritage culturel taïwanais à l’ambiance froide et high-tech de la science-fiction cyberpunk.

Lors de l’exploration, la musique se fait mélancolique et contemplative. Mais c’est dans les combats de boss que la bande-son montre toute sa puissance. Les thèmes deviennent épiques, haletants et complexes, rythmant parfaitement l’intensité du “déflect”.

Niveau portage, Nine Sols est parfaitement jouable. Cependant, vous devez garder en tête que la Nintendo Switch atteint parfois ses limites. Nous avons rencontré quelques ralentissements et des temps de chargement plus longs. Ces défauts peuvent ternir l’expérience dans les scènes d’action les plus chargées.