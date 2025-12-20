Square Enix sortira Dragon Quest VII Reimagined sur Switch et Switch 2 le 5 février 2026. Avant cette sortie, un nouveau carnet développeur a été partagé explorant un monde captivant de terres oubliées, monstres ardents, énigmes stupéfiantes et un récit de mystère et d’obscurité.

Avec de nouvelles options d’accessibilité et un public PC grandissant, Square Enix compte conquérir une nouvelle audience avec Dragon Quest VII Reimagined et explique dans ce premier carnet le concept particulier de cet épisode dans sa narration.

L’aventure commence avec le joueur incarnant un jeune fils de pêcheur aux yeux brillants ayant vécu toute sa vie sur l’île paisible d’Estard. Le voyage débute avec une question simple : existe-t-il plus dans le monde que ce petit royaume insulaire ?

En quête de réponses, le protagoniste et ses amis d’enfance découvrent le Sanctuaire des Mystères et sont renvoyés dans le temps. Là, ils découvrent la vérité choquante que des terres entières ont été scellées par une force malveillante. Le destin du monde repose désormais entre leurs mains.

Le concept de progression place les joueurs dans un monde fait d’une petite île unique. Durant l’exploration, une mystérieuse tablette envoie vers une « autre » île dans le passé pouvant être sauvée pour réapparaître dans le présent, débloquant ainsi la voie vers une ou plusieurs autres tablettes du genre. Ce fil rouge constituait l’essence de cet épisode qui pouvait à l’époque nécessiter près de 100 heures en ligne droite.

Dragon Quest VII Reimagined donne vie à un classique intemporel d’une toute nouvelle manière avec des visuels charmants en diorama, des mécaniques de gameplay mises à jour et une histoire rationalisée. Cette refonte offre un meilleur rythme malgré l’apport d’éléments narratifs inédits, avec apparemment une durée bien moindre que l’original.

Pour les aventuriers chevronnés, il s’agit de redécouvrir un récit de compagnons courageux débordant de joie et de chagrin. Pour les héros débutants nouveaux dans la série, c’est un excellent point de départ pour commencer leur voyage Dragon Quest.