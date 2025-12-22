Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade – 87.9GB
- Factorio – Nintendo Switch 2 Edition – 2.5GB
- Pritto Prisoner – 1.1GB
Switch
- Christmas Mutilator – 3.3GB
- Juiced Fruit Racing – 3.0GB
- Firefighting Rescue Simulator – 2.4GB
- Chernobyl: Escape from Pripyat – 2.1GB
- Hidden Cats on Christmas – 1.5GB
- JDM Pixel Street Car Racing – 1.2GB
- Whoowasit – 1.2GB
- Ram Simulator – 1.2GB
- ZenWash – 1.1GB
- Nekomimi Days 365 Days with You – 1.1GB
- Sheepy: A Short Adventure – 973MB
- Crowded Mysteries 2: Winter Romance – 916MB
- Unholy Adventure: Mystery – 903MB
- Hypercar Racing – 800MB
- Softly Placed – 756MB
- Cat Girl Survivor – 690MB
- Pritto Prisoner – 500MB
- CloverPit Gamble – 456MB
- Megabonk Smash – 449MB
- Asphalt Champions – 440MB
- Puffy Dog Puzzle – 262MB
- Gunner-chan – 236MB
- Fairy Tail: Dungeons – 184MB
- Parcel Push – 32MB
