Bloober Team prépare une mise à jour importante pour Cronos: The New Dawn, avec l’arrivée d’un nouveau niveau de difficulté baptisé Temporal Diver, attendu début 2026 sur toutes les plateformes. Cette option s’adresse aux joueurs qui souhaitent privilégier l’exploration sans renoncer à l’identité survival du titre.

Le mode Temporal Diver repose sur deux ajustements précis : les ennemis voient leur santé réduite de moitié, tandis que celle du Traveler est doublée. L’ensemble du scénario reste inchangé, tout comme le rythme de l’action, mais la progression devient plus fluide pour ceux qui préfèrent découvrir l’univers à leur rythme plutôt que d’affronter une pression constante. Bloober Team insiste sur le fait que l’intensité du jeu demeure intacte, seule la résistance des protagonistes étant modifiée. Une fois ce mode terminé, le studio encourage les joueurs à revenir sur la difficulté standard, Anvil of the Collective, afin de profiter de l’expérience survival horror telle qu’elle a été pensée à l’origine.

Le studio rappelle également l’existence du mode Forged in Fire, déjà disponible. Celui-ci se débloque après avoir terminé Anvil of the Collective et représente actuellement le niveau de difficulté le plus élevé, pensé pour ceux qui veulent affronter Cronos sans concession.

La mise à jour s’accompagne d’un message clair de Bloober Team : le jeu a été conçu pour mettre les joueurs à l’épreuve, mais une partie de la communauté souhaitait pouvoir explorer l’histoire avec davantage de souplesse. Le studio répond donc à cette demande en ajoutant une alternative plus accessible, sans altérer la structure du jeu.

Pour mémoire, Cronos: The New Dawn bénéficie actuellement d’une réduction de 25 % sur les boutiques numériques, une occasion pour les curieux de découvrir le titre avant l’arrivée de ce nouveau mode.