L’une des principales critiques de Persona 3 Reload sur Nintendo Switch 2 concernait le fait qu’il tournait à 30fps, comparé aux 60fps sur les autres plateformes. Grâce à une nouvelle mise à jour déployée cette semaine par Atlus, les développeurs du JRPG ont ajouté un mode performance offrant 60fps lorsque le jeu est joué sur Nintendo Switch 2 en mode docké.

Alors que les célébrations des fêtes battent leur plein, Atlus a livré cette semaine une nouvelle mise à jour pour Persona 3 Reload sur Switch 2. Plus particulièrement, elle augmente la version dockée du jeu jusqu’à 60fps lorsqu’il tourne en mode performance. La stabilité de la fréquence d’images à travers les modes docké et portable a également été améliorée, et Atlus indique qu’un patch pour la démo sera déployé « dans les prochains jours ».

Les notes de patch complètes de Persona 3 Reload Version 1.03 (décembre 2026) sont les suivantes :

Mode Performance (disponible uniquement en mode TV) : vise 60 FPS

Mode TV et mode portable : stabilité de fréquence d’images améliorée

La mise à jour patch Nintendo Switch 2 pour la démo gratuite aura lieu dans les prochains jours (heure exacte à déterminer)

On espère que de futures optimisations viendront améliorer encore le jeu à l’avenir.