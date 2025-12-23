Konami a lancé Powerful Pro Baseball 2024-2025 sur Switch et PS4 en juillet 2024 au Japon, et le jeu vient d’atteindre un jalon incroyable. Selon les dernières données de ventes, le jeu a réussi à atteindre 1 million d’unités en combinant physique et digital au 18 décembre. Il s’agit d’une réalisation fantastique en soi, mais encore plus impressionnant est le fait qu’il s’agit de la toute première entrée de la franchise à atteindre 1 million d’exemplaires vendus.

Powerful Pro Baseball 2024-2025 a été publié pour célébrer le 30ème anniversaire de la franchise. Le premier opus est sorti en 1994 sur Super Famicom, et bien que la série n’ait pas vendu d’énormes quantités à chaque épisode, elle s’est suffisamment bien comportée pour continuer pendant 3 décennies.

Avec Powerful Pro Baseball 2024-2025 affichant les meilleures ventes de toute entrée de la série entière, il semble presque assuré qu’un autre opus verra le jour à un moment donné. Si cela se produit et qu’il arrive sur Switch ou Switch 2, tous les détails seront communiqués.

Du 18 décembre jusqu’au 22 janvier 2026, la version digitale de Powerful Pro Baseball 2024-2025 sera disponible avec une réduction de 50% au prix de 4.235 yens.