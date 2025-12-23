SEGA et Atlus viennent de déployer une importante opération promotionnelle sur le Nintendo eShop, couvrant à la fois la Nintendo Switch et la Switch 2. Cette vague de réductions de décembre 2025 se distingue par plusieurs nouveaux prix planchers, notamment pour Persona 5 Tactica, Shin Megami Tensei V: Vengeance ou encore Unicorn Overlord. Si la majorité des offres concerne la Switch originale, quelques titres profitent également de remises sur la console plus récente.

Sur Switch 2, la sélection est plus restreinte mais comprend des réductions notables. Persona 3 Reload passe de 59,99 € à 50,99 €, tandis que Sonic x Shadow Generations voit son prix divisé par deux à 24,99 €. Two Point Museum bénéficie aussi d’une remise modérée à 23,99 €, et Raidou Remastered Digital Deluxe Edition descend à 45,49 €, contre 64,99 € auparavant.

C’est toutefois sur Nintendo Switch que la promotion prend toute son ampleur. Atlus aligne plusieurs de ses productions majeures à des tarifs rarement observés. Persona 5 Tactica tombe à 14,99 €, Persona 5 Strikers à 17,99 € et Persona 3 Portable à 9,99 €. La série Shin Megami Tensei est également mise en avant avec Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster à 14,99 € et Shin Megami Tensei V: Vengeance à 23,99 €, soit une baisse très significative par rapport à son prix de lancement.

Les RPG et jeux narratifs occupent une place centrale dans cette opération. 13 Sentinels: Aegis Rim chute à 14,99 €, Unicorn Overlord s’affiche à 20,99 €, et la trilogie Etrian Odyssey HD voit chacun de ses épisodes proposés à 15,99 €. Catherine: Full Body atteint quant à lui 9,99 €, un tarif particulièrement attractif pour ce titre emblématique d’Atlus.

SEGA met aussi largement en avant son catalogue rétro et ses licences historiques. Les jeux de la gamme SEGA Ages sont tous proposés à 2,39 €, incluant notamment Out Run, Virtua Racing, Phantasy Star, Space Harrier ou encore Wonder Boy: Monster Land. Du côté de Sonic, Sonic Frontiers descend à 17,99 €, Sonic Mania à 7,99 €, Sonic Origins à 10,49 €, tandis que Sonic Forces est affiché à 9,99 €.

Les autres franchises majeures de l’éditeur ne sont pas oubliées. Valkyria Chronicles et Valkyria Chronicles 4 sont respectivement proposés à 4,99 € et 5,99 €. Super Monkey Ball: Banana Blitz HD tombe à 5,99 €, Samba de Amigo: Party Central à 7,99 €, et Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est disponible à 23,99 €, avec Olympic Games Tokyo 2020 à seulement 7,99 €.

Enfin, les adaptations d’anime et éditions spéciales complètent cette offre très dense, avec Demon Slayer: The Hinokami Chronicles à 14,99 €, Sweep the Board à 20,99 €, ou encore Shinobi: Art of Vengeance Digital Deluxe Edition à 27,99 €.

Les promotions:

Switch 2

– Persona 3 Reload – $50.99 (prix de base: €59.99)

– Raidou Remastered Digital Deluxe Edition – $45.49 (prix de base: €64.99)

– Sonic x Shadow Generations – $24.99 (prix de base: €49.99)

– Two Point Museum – $23.99 (prix de base: €29.99)

Switch

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $14.99 (prix de base: €59.99)

– Catherine: Full Body – $9.99 (prix de base: €49.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board – $20.99 (prix de base: €59.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $14.99 (prix de base: €59.99)

– Etrian Odyssey 2 HD – $15.99 (prix de base: €39.99)

– Etrian Odyssey 3 HD – $15.99 (prix de base: €39.99)

– Etrian Odyssey HD – $15.99 (prix de base: €39.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base: €39.39)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $23.99 (prix de base: €59.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $7.99 (prix de base: €39.99)

– Persona 3 Portable – $9.99 (prix de base: €19.99)

– Persona 5 Strikers – $17.99 (prix de base: €59.99)

– Persona 5 Tactica – $14.99 (prix de base: €59.99)

– Raidou Remastered Digital Deluxe Edition – $45.49 (prix de base: €64.99)

– Samba de Amigo: Party Central – $7.99 (prix de base: €39.99)

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Columns 2 – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Fantasy Zone – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages G-Loc Air Battle – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Out Run – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $2.39 (prix de base: €7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.39 (prix de base: €7.99)

– Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster – $14.99 (prix de base: €49.99)

– Shin Megami Tensei 5: Vengeance – $23.99 (prix de base: €59.99)

– Shinobi: Art of Vengeance Digital Deluxe Edition – $27.99 (prix de base: €39.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base: €19.99)

– Sonic Frontiers – $17.99 (prix de base: €59.99)

– Sonic Mania – $7.99 (prix de base: €19.99)

– Sonic Origins – $10.49 (prix de base: €29.99)

– Sonic Racing: CrossWorlds – $44.99 (prix de base: €59.99)

– Sonic x Shadow Generations – $24.99 (prix de base: €49.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $5.99 (prix de base: €29.990

– Unicorn Overlord – $20.99 (prix de base: €59.99)

– Valkyria Chronicles – $4.99 (prix de base: €19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $5.99 (prix de base: €29.99)