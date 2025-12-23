La scène indépendante du jeu vidéo est riche d’idées et de projets, de créations et d’inspirations. Parmi ce vivier naissent toujours plus de jeux, répondant à des communautés plus ou moins niches. Certains studios sortent de l’eau, proposant alors leur jeu avec leur vision et leurs ambitions. C’est le cas de Traveler’s Refrain, premier-né du studio Red Essence Games, qui souhaite nous emmener dans son univers sombre et mystérieux, sans pour autant tomber dans l’horreur. D’abord sorti sur Steam en avril 2025, c’est en ce mois de décembre que nous pouvons y jouer sur Switch et Switch 2. Regardons cela ensemble de plus près.

The Rhythm of the Night

Traveler’s Refrain est un jeu de type action-RPG dans lequel vous incarnez un barde, prénommé Traveler, qui s’aventure dans une forêt interdite en quête d’un vœu ultime : retrouver son amour perdu. Dès les premières minutes, son instrument de musique (un bouzouki, variante grecque du luth) empli de magie s’active, et se met à parler. Il nous révèle que pour exaucer notre vœu, nous devons trouver au sein de la forêt une mystérieuse machine ayant la réputation d’exaucer n’importe quel vœu. Mais celle-ci ne se laisse pas trouver n’importe comment ni par n’importe qui. Vous allez devoir traverser des épreuves pour mériter votre vœu.

Bien que le style graphique soit soigné, chatoyant et coloré, l’ambiance est quant à elle beaucoup plus sombre et morose. Le scénario est lui aussi très obscur et ce sont les monologues et flashbacks de votre personnage qui vous aideront à comprendre l’histoire au fur et à mesure de votre progression. Les thématiques de la maladie et du deuil accompagnent Traveler, que ce soit dans son histoire ou au travers des différents PNJs qu’il rencontrera. Le mystère qui entoure cette forêt et les personnes qui y habitent prend beaucoup de temps avant de s’éclaircir, ce qui rend l’immersion peu évidente. Les fréquents monologues internes du personnage en lien avec son amour perdu ainsi que les flashbacks sans contexte peinent à nous accrocher à l’histoire. Nous avons eu du mal à identifier un but précis dans l’intrigue, tant le mystère est profond, nous contentant d’errer d’un objectif à un autre. Dans ce contexte et cette complexité, le manque de traduction française se fait fortement sentir et n’aide pas à nous accrocher à l’histoire et à sa narration.

Prenez des notes !

Le gameplay est quant à lui bien plus clair. Dans une vue du dessus à la troisième personne (à l’instar de Zelda: Echoes of Wisdom), vous irez explorer la forêt à travers ses différents biomes et combattrez des monstres. Le bestiaire semble divisé en deux catégories de créatures : la nature et les machines. D’abord équipé d’une simple lanterne comme arme de départ, vous obtiendrez au bout de quelques heures de jeu un total de trois armes qui auront chacune leur rôle dans votre exploration. La lanterne du début vous permet de mettre le feu aux éléments qui y sont sensibles, la masse de déplacer des blocs ou briser les murs et décors fragiles et le fouet électrique de manipuler les interrupteurs ou activer les mécanismes nécessitant de l’énergie. Chaque arme est également plus efficace contre certains types de créatures et plus faible face à d’autres. Il vous faudra opter pour la meilleure arme selon vos adversaires du moment. Grâce à leurs interactions avec l’environnement, ces armes vous permettront de résoudre les nombreuses énigmes disséminées à travers tout le jeu, que ce soit pour votre quête principale ou pour dévoiler des secrets et accomplir des quêtes annexes. Sur ce plan, le jeu n’est clairement pas avare et la difficulté proposée pour leur résolution est bien dosée. Pas trop simple pour éviter la lassitude mais suffisamment corsée pour se creuser les méninges plusieurs minutes avant de trouver la bonne solution.

L’interface est orientée sur la thématique musicale, avec une portée qui sera composée de votre barre de vie, barre d’endurance, de notes de musiques et d’une jauge de spécial. Chaque coup subi fera diminuer votre barre de vie d’un certain montant et la partie se termine dès que votre barre est vide. Le jeu est assez permissif car la sauvegarde automatique est très fréquente. La barre d’endurance permet de réaliser des esquives qui vous rendent temporairement invulnérable. Attention cependant à ne pas trop en abuser car une fois vide, plus d’esquive possible. Néanmoins, la régénération naturelle de cette barre est assez rapide ce qui ne rend pas son utilisation trop frustrante. Ces esquives seront d’ailleurs utiles à de nombreuses reprises pour la résolution d’énigmes ou traverser des passages dangereux. Les notes de musiques quant à elles sont au cœur du jeu et sont liées à l’instrument magique de Traveler.

En s’aventurant dans la forêt mystérieuse, votre personnage apprendra de courtes partitions de quatre notes. Les flèches haut, bas, gauche, droite serviront à jouer les notes et à déclencher le pouvoir de la musique associée. Chaque partition, lorsqu’elle est jouée, vient consommer un nombre de notes sur la barre pour déclencher son effet. Si vous n’avez plus de notes dans votre barre, aucune musique ne pourra être déclenchée. Ces notes peuvent être récupérées facilement en frappant des ennemis ou récoltées sur quelques plantes. Vous apprendrez des partitions pour vous soigner, pour invoquer une statue qui combattra temporairement à vos côtés ou bien encore pour éveiller les statues dans les ruines de la forêt et découvrir leurs secrets. Le jeu vous récompense tout de même si vous avez l’esprit explorateur et vous obtiendrez des morceaux de page. Tous les quatre morceaux récupérés, vous augmentez d’un point votre nombre maximal de notes, permettant ainsi de jouer plus de partitions.

Dans chaque biome se trouve une fontaine qui vous permet de récupérer l’intégralité de votre santé et de vos notes lorsque vous vous en approchez. Ces fontaines vous permettent également de dépenser les gemmes rouges que vous amassez en éliminant des créatures et en détruisant les cristaux sur le terrain. Les armes et partitions que vous récupérez sur votre route peuvent être améliorées jusqu’à trois fois, contre un montant de gemmes de plus en plus élevé. Chaque amélioration débloque un nouvel effet, le plus souvent orienté pour le combat ou la survie. Augmenter une arme au maximum permet de bénéficier de sa capacité spéciale, qui ne peut être déclenchée que lorsque la jauge de spécial est à son maximum. Une fois la capacité terminée, la jauge se recharge en éliminant des créatures. Dans le cadre de l’aventure et de votre exploration, vous serez amenés à trouver des totems. Ceux-ci correspondent à des accessoires dont vous pouvez vous équiper pour améliorer certains aspects du gameplay, comme consommer moins d’endurance lors des esquives ou augmenter la durée des brûlures causées par la lanterne. Assez rapidement dans l’aventure, vous débloquez la possibilité d’en équiper jusqu’à trois.

Des récompenses hors de portée

Bien que le jeu propose une exploration assez grisante, celle-ci est majoritairement frustrante. Vous êtes très souvent amenés à emprunter un chemin par curiosité ou à faire un détour pour vérifier s’il n’y a pas un secret pour finalement vous retrouver bloqué et devoir faire demi-tour. Soit il vous manque la bonne arme ou le bon pouvoir, soit le script du jeu n’est pas assez avancé pour vous permettre d’accéder à cet endroit. En sachant que le jeu ne propose pas de téléportation ni de voyage rapide pour revenir dans les anciens biomes rapidement, seuls ceux armés de patience et de motivation prendront le temps de retourner tester les passages bloqués. En complément, l’utilisation de l’esquive est très particulière. Le jeu vous apprend dès le début qu’elle est utile pour passer à travers les pièges et pour éviter les dégâts. Cependant, vous ne pouvez pas l’utiliser pour traverser les créatures qui vous attaquent ou foncent dessus, ce qui rend les salles carrées très dangereuses au moment où vous vous retrouvez dans un coin car si l’ennemi vous fait face ou si une horde de petits ennemis vous assaille, il devient très difficile de s’extraire sans perdre une quantité non négligeable de points de vie.

Bien que le jeu soit orienté sur une thématique musicale, son rythme est très particulier. Le jeu se retrouve fréquemment interrompu par un monologue interne du personnage principal, quant à sa quête, ses souvenirs, ce qui l’entoure et ses rencontres avec les habitants de cette forêt étrange. Vous serez parfois amenés à faire des choix par rapport à ses doutes et ses pensées; choix qui auront une incidence sur la musique jouée en arrière-plan pendant votre partie. Bien que le principe soit intéressant, la musique n’est pas assez marquante pour qu’une personne lambda puisse distinguer les nuances de son évolution dans le temps. Elle est présente et accompagne bien l’histoire et l’aventure sans être un capharnaüm mais reste relativement anecdotique. Les affrontements face aux boss et aux grosses créatures sont plus impressionnants visuellement que par leur bande-son. En parallèle, le jeu met en avant sa musique mais parmi toutes les partitions à découvrir, nous aurons tendance à toujours utiliser les mêmes, que ce soit pour les énigmes ou les combats, ce qui remet en question la présence de celles moins plébiscitées. De leur côté, les graphismes sont sobres mais efficaces, avec un effet rétro agréable sans pour autant en mettre plein les yeux. Vous mettrez un terme à l’histoire après une petite dizaine d’heures ce qui est plutôt honnête.