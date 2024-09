Nous sommes le 18 juin 2024. Tous les amateurs de Nintendo qui le peuvent sont devant leurs écrans à l’occasion d’un nouveau Nintendo Direct. Au cours de ce dernier, avec surprise et grande joie, les « Nintendoniens » découvrent l’arrivée prochaine d’un nouvel opus « Zelda » mais pleinement éponyme cette fois-ci ! En effet, il ne serait plus question de contrôler Link, comme à l’accoutumée, mais de prendre le parti de la princesse Zelda le temps d’une aventure riche en rebondissements. Sortilèges, découvertes, énigmes et humour sont annoncés. Après un peu plus de deux mois d’attente, nous tenons enfin le Graal et sommes prêts à vous dévoiler nos impressions sur ce titre convoité.

Le royaume d’Hyrule court un grand danger… tandis que le calme planait sur cette vaste contrée, de mystérieuses et imposantes fissures ont fait surface, dévorant toutes celles et ceux qui ont le grand malheur de s’y engouffrer. Link est malheureusement tombé dans une de ces provocantes crevasses et le royaume n’a désormais plus qu’un seul espoir : tout repose sur la princesse Zelda. À son tour de prendre le flambeau afin de venir en aide à son peuple ! Quel synopsis alléchant !

Changement de peau

À l’ouverture du titre, pas de grand chamboulement en vue… mis à part que le joueur est aussitôt plongé au cœur de l’action… dans la peau de Link ! L’environnement ressemble alors à un donjon traditionnel. La prise en main est rapide et quasi immédiate : frapper avec Y, se protéger et cibler avec ZL, sauter avec B. Simple et efficace. Un gros monstre bleu fait surface et devient notre cible le temps d’un combat pas bien compliqué. Avant de trépasser, l’affreux est englouti par les ténèbres, tandis qu’une faille gigantesque s’ouvre à ses pieds. Dans un dernier élan de bravoure, Link libère de son piège la princesse Zelda retenue prisonnière… avant de sombrer à son tour dans la faille. Court mais intense, chapeau bas à notre cher Link, à la revoyure ! Il est temps de prendre les commandes de Zelda pour entamer la véritable aventure…

Une fois sortie de ce donjon, après une course folle pour éviter la faille qui progresse à grande allure derrière le joueur, Zelda peut enfin retourner dans son royaume. Les retrouvailles avec les sujets du royaume mais aussi avec son père, le roi d’Hyrule, sont chaleureuses. Les discussions vont bon train, la princesse a disparu pendant 7 jours tout de même ! Les failles sont de plus en plus nombreuses, elles engloutissent sans distinction les hommes, les femmes et les enfants qui sont alors dits « volatilisés ». Ces failles semblent jaillir partout, sans prévenir… quand tout à coup, vient à apparaître au cœur de la salle du trône : le roi, sa ministre et le général des armées se volatilisent avant de mystérieusement réapparaître, cerclés de ténèbres. Le roi, le père de Zelda rappelons-le, ordonne alors l’arrestation de sa propre fille : qu’elle soit jetée aux cachots, tout serait de sa faute ! Aussitôt ordonné, aussitôt exécuté… pas facile « le padre » !

Ainsi, Zelda, le joueur, se retrouve dans les profondeurs du palais, derrière les barreaux. La partie peut véritablement commencer, tandis qu’une drôle de Luciole répondant au nom de « Tri » apparaît.

Tri, c’est la vie !

Tri offre à Zelda un pouvoir exceptionnel grâce à son spectre : la capacité de concevoir des copies d’à peu près tout ce qui est disponible dans le monde. Pour ce faire, rien de plus simple : il suffit de s’approcher au plus près d’un objet scintillant puis de le mémoriser (grâce à la simple pression du bouton ZR). Une fois la mémorisation faite, il devient possible de le recréer à loisir (grâce à la simple pression du bouton Y). Chaque reproduction porte le nom d’écho. Au fil de l’aventure, Tri gagne en puissance et il devient possible de réaliser de plus en plus d’échos. La puissance de ces derniers est visible dans l’encyclopédie des échos, avec un descriptif assez précis des caractéristiques de chacun. Si cela peut paraître superflu pendant la première heure de jeu, les échos vont rapidement devenir très nombreux : un petit récapitulatif n’est pas de trop !

La grande force de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom repose essentiellement sur cette capacité acquise avec le spectre de Tri. En effet, le titre est construit autour d’un grand nombre d’énigmes qu’il est possible de résoudre de nombreuses façons grâce à la confection d’objets. Nous adorons ce libre choix laissé au joueur afin de résoudre les mystères qu’il rencontre : assurément, toutes les parties ne seront pas exactement les mêmes ! La réalisation des échos est rapide et simple. Elle devient en revanche passablement plus délicate une fois le nombre d’échos disponibles important (et cela va très vite !) puisque, bien entendu, le joueur va mémoriser tout ce qu’il peut ! Ainsi, l’inventaire des échos s’épaissit et il faut retrouver l’objet de son choix dans tout le panel disponible. Le bouton droit et le bouton L donnent un accès rapide. Aussi, plusieurs classements permettent de ranger un peu tous ces échos, comme par exemple de mettre en tête de liste le dernier écho utilisé (très pratique dans certaines situations…). Une simple table devient une plateforme, et que dire du lit qui permet de retrouver de la vie n’importe où, n’importe quand… ! Voilà qui devrait contenter les joueurs un peu trop frileux des combats intensifs… le soin est facilité grâce à ces quelques échos salvateurs, mais aussi avec d’autres astuces plus traditionnelles comme les potions.

Grâce à Tri, la mémorisation ne se limite pas aux objets… les monstres font aussi partie du panel disponible. Une fois combattus et vaincus, ces deniers deviennent ainsi à leur tour des échos disponibles, prêts à combattre pour la princesse, sans relâche ! Quel plaisir de jongler dans son bestiaire pour sélectionner les monstres les plus à même d’en combattre d’autres… chaque nouvelle bestiole découverte confère une nouvelle pointe d’excitation : toi, je te veux dans ma team !

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a réalisé un coup de maître. Difficile de s’arrêter, nous en voulons toujours plus ! Les combats deviennent à leur tour uniques, tous les joueurs ne combattront pas tous de la même manière, avec un bestiaire plus ou moins avancé. Certains vont privilégier les attaques au sol tandis que d’autres s’amuseront à lancer toutes sortes d’oiseaux et autres monstres volants pour anéantir tout et n’importe quoi. Un régal.

Le monde de princesse

Les monstres à découvrir sont nombreux, et disséminés dans un territoire vaste et riche en environnements distincts. Ainsi, notre princesse sera amenée à parcourir des contrées verdoyantes, d’autres seront plus rocailleuses, certaines seront ravagées par le désert… chaque zone dispose de son lot de surprises : des coffres à retrouver (dont certains bien cachés ! Une certaine capacité spéciale de Tri pourrait bien aider dans quelques situations…), des petites énigmes, des dizaines de broussailles à désherber pour en extraire le moindre rubis (aaaaah nous le faisons tous !)… sans oublier des villageois avec de nombreuses quêtes secondaires à disposition ! Nous avons eu le plaisir de retrouver les poules célèbres de la licence, mais aussi d’autres animaux adorables.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom joue clairement dans la cour de la mignonnerie… pour notre plus grand plaisir. Les graphismes y sont très colorés, avec des décors simples mais adorables, et des personnages attachants. L’étonnement des villageois lorsque nous brisons les jarres qui agrémentent leur maison ne nous a jamais lassé de la partie ! Une fois encore, les habitués de la licence prendront plaisir à retrouver ces petits riens qui ont, eux aussi, participé à la renommée de Zelda (enfin de Link… enfin vous voyez quoi !).

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom parvient à être unique tout en conservant une patte traditionnelle particulièrement reconnaissable dans ses choix musicaux, ainsi que dans les bruitages (le bruit des rubis !). Cette petite chansonnette que les amateurs connaissent si bien, vous la reconnaîtrez… pour tous les nouveaux, nul doute que vous l’apprécierez.

Le monde du Néant

Si le monde de Zelda est charmant, il ne faudrait pas oublier qu’il reste dénaturé par les failles ! La mission principale de la princesse, au-delà de prouver son innocence et de secourir son papa (rien que ça…), reste de trouver une solution pour refermer ces failles ! Grâce à notre luciole favorite, il est possible de se glisser dans certaines d’entre elles et d’en découvrir le cœur… oubliez alors les jolies couleurs vives et guillerettes du royaume d’Hyrule, et apprêtez-vous à rencontrer les ténèbres ! Bon… tout cela reste assez mignon tout de même ! Néanmoins, l’obscurité y tient une place importante et quelques entités flottent un peu partout.

Les grands donjons et les petites grottes bien cachées sont toujours au rendez-vous, avec d’autres énigmes à résoudre (aurez-vous récolté les bons échos pour clôturer toutes les zones d’ombre… ?), sans oublier les combats d’ennemis plus costauds encore… Faites-vous plaisir ! Entre les monstres qui combattent pour vous, et tous les objets qu’il est possible de balancer en pleine tête, les grands méchants n’ont qu’à bien se tenir !

Que ce soit à l’extérieur des failles ou au cœur de ces dernières, Zelda gagne en capacités (irons-nous jusqu’à dire, en maturité ?). Après avoir récolté avec courage l’épée mystérieuse, il devient possible de combattre directement l’ennemi. Mais attention : The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom tient à conserver son unicité. Il ne s’agit pas ici de frapper à tout va un peu partout. L’énergie dépensée à donner des coups d’épée est limitée et le joueur doit prendre le temps de bien réfléchir s’il souhaite, ou non, dégainer son arme… bien entendu, il est possible de retrouver cette précieuse énergie pour brandir à nouveau l’épée, mais parfois, l’usage des échos de monstres reste à privilégier afin d’économiser un peu de cette ressource… Précisons qu’il est possible de réaliser quelques perfectionnements chez un villageois spécifique. Moyennant quelques fragments bleus de puissance, Loubery (un villageois dont vous ferez vite la rencontre) propose de vous laisser utiliser sa machine : de quoi renforcer vos armes. Néanmoins, ces fragments bleus ne se trouvent pas tous dans les hautes herbes, il va falloir faire preuve de patience et de bravoure pour les retrouver… mais qui a dit que ce serait facile ?

Explorer, combattre… et bien plus encore !

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom n’en reste pas moins un titre accessible, jouable par les habitués mais aussi par les novices. Les manipulations, pourtant nombreuses, restent relativement simples bien que nous aurions aimé un système un peu plus rapide encore pour jongler entre tous les échos.

Les échanges avec les différents villageois sont mignons, et ne traînent pas trop en longueur… l’idée n’est assurément pas de se perdre dans des dialogues ennuyeux. Il y a bien assez à faire ! Néanmoins, les multiples rencontres permettent de saupoudrer le titre de quelques petits bonus secondaires séduisants : retrouver des tampons dans tout le territoire, confectionner des smoothies… toutes sortes de petites démarches qui permettent à tous les joueurs d’avancer à leur rythme dans l’aventure. En effet, le monde est ouvert avec une certaine ligne directrice mais qui laisse le joueur libre d’explorer à sa guise. De nombreuses balises sont disponibles afin de permettre des voyages plus rapides. Tous ces voyages sont d’une grande facilité : il suffit de sélectionner la destination sur la carte, rien de plus simple et tellement utile ! Plusieurs menus sont disponibles au sein du titre, avec notamment le traditionnel inventaire, mais aussi l’équipement de Zelda (il va falloir faire des choix… !), un récapitulatif des quêtes (principales ou secondaires), sans oublier les paramètres. Une dernière bonne nouvelle ? La sauvegarde est possible un peu partout… serait-ce un sans-faute… ?

La faille de Zelda ?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est incontestablement un excellent titre. Une seule faille (hey !) est à souligner dans cette aventure dans la peau de notre princesse : la caméra n’est pas très mobile et nous avons quelques fois rencontré des difficultés à poser quelques objets pour atteindre les sommets, la faute à une visibilité très réduite (pour ne pas dire inexistante parfois). Non punitif et avec une munition d’échos importante, nous n’avons perçu aucune pénalité. Il suffit de persévérer et Zelda atteint les hauteurs souhaitées. Néanmoins, nous aurions apprécié une plus grande mobilité de la caméra afin de pouvoir visualiser notre environnement de part et d’autre. Mis à part cette petite faille finalement vite rebouchée par un brin de patience, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est une réussite !

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch (mais aussi en physique) au prix de 60 euros environ.

Le saviez-vous ?

L’univers de Zelda (Link) est riche en emblèmes… à commencer par la Triforce : trois triangles symbolisant la force, le courage, et la sagesse. Ce symbole viendrait à l’origine d’une famille japonaise du 13ème siècle : le clan Hojo, et s’appelait alors le Mitsuuroko. Il représentait 3 écailles de dragon : un bien joli symbole pour clamer la puissance de ce clan…