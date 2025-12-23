SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ont partagé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce gameplay de six minutes pour Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, accompagnée des dernières informations sur le titre prévu pour le 12 février 2026 sur PC, PlayStation 5 et 4, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

La bande-annonce offre un aperçu de la nouvelle vie apparemment équilibrée de Kazuma Kiryu dans Yakuza Kiwami 3, alors que son paradis tropical immaculé à l’orphelinat Morning Glory d’Okinawa est perturbé par des gangs cherchant à le forcer, lui et les enfants, à quitter leur maison. Adoptant le style de combat fulgurant Ryukyu inspiré d’Okinawa, Kiryu prend à contrecœur les armes pour protéger la paix dans son nouveau foyer. En plus du combat amélioré et de nouveaux mini-jeux, la bande-annonce aborde également le nouveau mode Bad Boy Dragon du jeu.

Dans Bad Boy Dragon, Kiryu doit assembler un équipage hétéroclite de délinquants et régner sur les rues pour protéger Okinawa. En tant que Kiryu, les joueurs rejoignent le petit gang Haisai Girls, s’avançant comme nouveau leader du gang et les entraînant pour devenir le gang de filles leader au Japon. Les joueurs combattent aux côtés d’alliés dans les Baddies Battles, équipent 20 membres de leur gang pour des Rumbles massives ou sautent sur leur moto et chargent la base ennemie dans des escarmouches stratégiques. Un bonus est prévu : Ichiban rejoindra le gang si le jeu est précommandé.

Dans Dark Ties, le protagoniste Yoshitaka Mine doit assister son lieutenant Tsuyoshi Kanda alors qu’il cherche à renforcer sa réputation et gravir les échelons en résolvant une série de substories dramatiques, disputes locales, tâches et missions en ville dans le segment Kanda Damage Control.

Dans le club de combat clandestin Hell’s Arena, Mine doit utiliser cerveau et muscles pour sortir vainqueur d’une série de batailles défiant la mort, tout cela pour faire tomber les organisateurs de Hell’s Arena qui posent une menace aux opérations commerciales de la famille Nishikiyama. En tant que Mine, les joueurs doivent survivre aux Hellish Brawls, combats traditionnels en un contre un poussant les participants à la limite, et Survival Hell, courses dangereuses où les compétiteurs sont implacablement chassés par des hunters à travers un donjon rempli de trésors.