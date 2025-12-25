Square Enix a annoncé que l’extension version 8.0 de Dragon Quest X Online, intitulée Dragon Quest X Online: Stray Children of Space and Time, sera lancée le 25 juin 2026 au Japon sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC au prix de 4.950 yens (environ 30 euros).

L’extension version 8.0 proposera une nouvelle histoire, de nouveaux personnages et davantage de contenu. Des informations supplémentaires seront dévoilées lors du Dragon Quest X Spring Festival 2026 qui se tiendra les 20 et 21 mars.

En parallèle de la sortie standalone, un Dragon Quest X Online All-In-One Package Version 1-8 sera également disponible au prix de 5.940 yens (environ 36 euros). Ce package inclut le jeu de base ainsi que toutes les mises à jour et extensions précédemment sorties.

Pour jouer au logiciel Dragon Quest X: Stray Children of Space and Time Online, il est nécessaire de posséder toutes les extensions précédentes de la version en ligne de Dragon Quest X : The Sleeping Hero and the Guiding Allies, Legend of the Ancient Dragon, 5000 Year Journey to a Distant Homeland, The Thorn Witch and the God of Destruction, The Heroes of the Celestial Star, et The Door to the Future and the Drowsy Girl, ou bien le jeu Dragon Quest X Online All-In-One Package version 1-7 ainsi que les droits de jeu correspondants.

Dragon Quest X: Stray Children of Space and Time Online sera disponible uniquement en version téléchargeable. Il n’y aura pas de version physique en boîte. Les joueurs utilisant actuellement une partie ou la totalité des logiciels en version physique pourront néanmoins installer la version téléchargeable.

Tenue de la fée du temps

時の妖精のフード

Et si vous deveniez une fée du temps ?

Un équipement élégant que votre personnage peut porter.

Ticket d’échange – Couronne de l’Empereur Ange

エンゼル皇帝の冠 交換券

En équipant la nouvelle profession prévue pour la version 8.0,

l’expérience obtenue en combat pour les personnages de niveau 120 ou inférieur augmente de +200 % !

