L’esprit des fêtes s’invite dans le JCC Pokémon Pocket : de formidables missions et récompenses vous attendent !

La saison des boissons chaudes, des retrouvailles cosy et des avalanches de cadeaux bat son plein, et le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket vient de lancer des missions évènement pour célébrer l’occasion. Celles-ci seront disponibles du 25 décembre 2025 à 06:00 UTC au 1er janvier 2026 à 05:59 UTC. Pensez à vous connecter au jeu quotidiennement, à participer aux combats et à utiliser la pioche miracle pour remporter un maximum de récompenses !

Remplissez les missions évènement pour recevoir les objets suivants :

24 Sabliers Booster

2 Boosters Méga-Ascension

3 Boosters Embrasement Écarlate

Nous espérons que ces récompenses vous boosteront le moral. À vous de décider d’économiser vos Sabliers Booster ou de les utiliser immédiatement pour obtenir encore plus de cartes !

Bonnes fêtes, Dresseurs et Dresseuses !