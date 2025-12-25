Envie d’un jeu qui vous mette dans la peau d’un professeur, vous qui souhaitez peut-être un jour devenir enseignant ? Oubliez ! Schoolteacher Simulator n’est pas fait pour vous ! Développé et édité par Eathrabaria (alias Łukasz Olszewski), ce titre disponible sur Nintendo Switch depuis le 20 octobre 2025 propose une expérience très courte basée sur l’absurde. Mais qu’attendre d’un jeu qui semble flemmard au point d’utiliser une image générée par IA comme couverture ? Mettez votre cerveau sur pause, c’est l’heure de Schoolteacher Simulator !

Un jeu absurde qui s’assume

Schoolteacher Simulator est loin d’être un jeu sérieux, que ce soit dans son concept ou sa réalisation. En tant que professeur, vous êtes amené à réaliser diverses tâches comme faire l’appel, créer et corriger des contrôles, mais aussi jouer au surveillant et gérer vos élèves en difficulté. Autant de situations qui seront détournées dans le but de vous amuser.

Nous sommes dans un jeu en 3D qui se joue en vue à la première personne. On utilise très peu de boutons : la croix pour bouger le curseur, le bouton A pour sélectionner, et les sticks pour se déplacer et orienter la caméra. À noter que le stick droit contrôle notre personnage à la place de la caméra, et vice-versa. C’est tellement contre-intuitif que nous avons dû inverser les sticks en passant par les paramètres de la console. Quant au curseur, il est aussi possible (et recommandé !) d’utiliser l’écran tactile.

Le jeu propose une aventure linéaire où chaque mission se déroule dans un ordre précis, jusqu’à atteindre la fin. Oubliez les quêtes secondaires et les objets à collectionner, il n’y en a pas !

Après notre premier cours, nous sommes invités à faire une pause et explorer l’établissement. Dans les couloirs, nous croisons des élèves qui jouent au frisbee, écoutent de la musique, se défoulent sur un distributeur en panne… et nous entendons leurs discussions en nous approchant d’eux. Selon les situations, nous aurons des choix de dialogues, mais qui ne changeront rien à la suite des évènements.

L’un de nos élèves, nommé Jeremy, joue un rôle clé dans l’intrigue. Ce pauvre étudiant a un don pour s’attirer des ennuis, ce qui donne lieu à des situations drôles ou inattendues, et permet de garder une certaine cohérence dans l’ordre des missions.

Malgré tout, il arrive souvent que le jeu « saute » d’une situation à l’autre (en nous téléportant) sans transition et sans contexte, ce qui n’est finalement pas dérangeant et permet de profiter directement du gameplay. Nous aurions même parfois voulu plus de « sauts » pour éviter de longs trajets.

Certaines missions en lien avec Jeremy puisent leur inspiration dans des situations réelles difficiles, et abordent des thèmes sérieux comme l’addiction, les problèmes familiaux et le harcèlement. Des situations qui, malgré l’aspect aussi peu sérieux du titre, nous ont lié d’affection avec ce personnage.

Le ridicule ne tue pas !

Il est nécessaire d’avoir certaines bases en compréhension orale en anglais pour profiter pleinement de Schoolteacher Simulator. Aucun dialogue n’est sous-titré, tout est à l’oral, doublé principalement par des voix de synthèse. Manquer ces dialogues, c’est passer à côté de l’histoire et de la plupart des vannes.

Ces dialogues sont à peu près tout ce qui compose la bande-son du jeu ! Il n’y a pratiquement jamais de musiques, d’ambiances ou d’effets sonores, nous sommes la plupart du temps plongés dans un silence galactique, à moins d’être à proximité d’un groupe d’élèves qui chahutent.

Beaucoup de problèmes liés au son viennent souligner la mauvaise réalisation de ce jeu, comme des dialogues qui se chevauchent, des personnages qui nous parlent depuis une autre salle, et des volumes très inégaux.

Graphiquement, c’est une abomination. On n’est pas si loin des vieilles animations 3D des leçons sur la sécurité routière. Les personnages sont inexpressifs, pauvrement animés et semblent sortis d’une banque de modèles 3D libres de droits. Leurs tenues ne sont pas cohérentes, on sent que le développeur a choisi des personnages préfabriqués en se disant : « Celui-ci, je pourrais l’utiliser pour tel rôle. » Ce qui n’a pas empêché d’avoir une élève habillée en super-héroïne.

Les décors peinent à s’afficher au loin, les couleurs sont affreuses dans certaines zones, et le framerate est désastreux sur Switch… Alors que sur Switch 2, ce dernier est tellement fluide que la caméra se déplace bien trop vite !

De nombreux bugs sont à signaler, comme des personnages qui s’enfoncent dans le sol, des textures mal affichées, le curseur qui se bloque si vous le placez trop au bord de l’écran (passez en mode portable pour le repositionner grâce à l’écran tactile), et plus encore. À noter que sur Switch 2 (et seulement en mode docké), un crash survient systématiquement dans la deuxième moitié du jeu, lors du chargement d’une nouvelle zone.

Bref, vous l’aurez compris : ce titre n’a jamais eu pour prétention de briller par ses visuels, sa bande-son (inexistante) ou son histoire. Au contraire, il tire parti de tous ces mauvais aspects pour en faire un jeu absurde et permettre les situations les plus insensées.

Schoolteacher Simulator est disponible à 4,99€ sur le Nintendo eShop, sans traduction française. Comptez une petite heure pour atteindre la fin de l’aventure.