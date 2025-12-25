EXNOA a annoncé ce 25 décembre que les éditions physiques de SHUTEN ORDER pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch sortiront le 23 avril 2026. Cette confirmation fait suite à l’annonce initiale indiquant une sortie au printemps 2026, formulée par EXNOA, la société exploitant DMM GAMES, et Tookyo Games.

La publication des versions Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch en Amérique du Nord et en Europe est gérée par Spike Chunsoft, Inc. La distribution des éditions physiques sera assurée par PM Studios en Amérique du Nord. En Europe, REEF Entertainment Ltd. distribuera l’édition physique exclusivement pour Nintendo Switch 2. L’édition Switch 2 inclura l’intégralité du jeu sur la cartouche.

SHUTEN ORDER est un jeu d’aventure multi-genre créé par la collaboration entre DMM GAMES et Tookyo Games, dirigé par Kazutaka Kodaka, créateur de la série Danganronpa. Le jeu permet aux joueurs d’expérimenter cinq systèmes de gameplay différents au sein d’un seul titre, incluant du stealth action horror et des systèmes de visual novel multi-perspective.

L’édition Nintendo Switch 2 bénéficie d’améliorations techniques spécifiques : un framerate variable de 60 à 120 FPS en mode TV comme en mode portable, et la compatibilité avec la souris dans toutes les situations où ce type de contrôle est accessible.

L’humanité approche de sa fin.

Dans un monde plongé dans le désespoir et le chaos, une étrange organisation religieuse appelée l’Ordre Shuten émerge, aspirant à la fin de l’humanité. Le groupe gagne rapidement des adeptes et finit par former un petit État-nation appelé Shuten.

Une tragédie frappe lors de la grande fête célébrant la fondation de leur nation : le chef de l’Ordre Shuten est assassiné. Peu après, le protagoniste se réveille amniotique, accueilli par deux « anges » autoproclamés. Ils révèlent une vérité bouleversante : le protagoniste est le Fondateur assassiné, ressuscité par la puissance divine. Cependant, la résurrection est incomplète : ses souvenirs ont disparu et sa vie est limitée à quatre jours seulement.

Pour survivre, le protagoniste doit surmonter « l’épreuve divine » : identifier et tuer son meurtrier.

Le temps presse, le protagoniste, sous le pseudonyme de Rei, se lance dans la ville tumultueuse en tant que détective. Les suspects ? Cinq ministres de l’Ordre Shuten. Le temps manque pour enquêter sur eux tous. Des choix s’imposent, et la quête de la vérité exige des sacrifices.

Qui a tué le Fondateur ? Pour quelle raison ? La mission sera-t-elle accomplie avant la fin du temps imparti ?

C’est ainsi que commence une quête de vérité de quatre jours aux enjeux élevés.

Gameplay et système de jeu :

L’histoire se divise en cinq itinéraires distincts, chacun lié à un suspect et modifiant radicalement le récit et le gameplay. Terminer tous les itinéraires débloque le chapitre final et dévoile le mystère ultime.

– Ministère de la Sécurité : Action-Horreur furtive

Fuyez le légendaire tueur Nephilim tout en enquêtant sur le suspect Manji Fushicho.

———————-

– Ministère de la Justice : Aventure Mystère

Résolvez un meurtre lié à la riche famille Kukuri et démasquez le véritable meurtrier, lié au suspect Kishiru Inugami.

———————-

– Ministère des Sciences : Roman visuel multi-perspectives

Surmontez une attaque terroriste meurtrière dans un laboratoire de recherche tout en changeant de personnage pour éviter une issue fatale, en ciblant le suspect Teko Ion.

———————-

– Ministère de l’Éducation : Aventure romantique (?!)

Après avoir été empoisonné, rendez-vous à l’Académie Shuten et démasquez trois filles énigmatiques, dont la suspecte/empoisonneuse Honoka Kokushikan.

———————-

– Ministère de la Santé : Aventure d’évasion extrême

Survivez à un jeu mortel orchestré par une force inconnue tout en interrogeant le suspect Yugen Ushitora.

———————-

Maîtrisez chaque itinéraire pour reconstituer la vérité, affronter le coupable et façonner le destin du monde dans cette expérience captivante et multigenre.