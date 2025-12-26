Akihiro Hino, PDG de Level-5, a publié un long message sur le réseau social X en réponse à une publication virale circulant sur la plateforme concernant l’utilisation de l’IA par son entreprise (voir ici). Hino affirme que de nombreux développeurs utilisent actuellement l’IA pour améliorer leur efficacité, pas seulement Level-5, mais qu’ils ne le rendent simplement pas public.

Hino dément fermement l’affirmation virale selon laquelle Level-5 utiliserait l’IA pour 80 à 90% de son code, qualifiant cette information de grosse erreur. La vérité concernerait un titre non annoncé sur le thème de l’IA, pour lequel un programmeur a intentionnellement parlé de laisser l’IA écrire le code. Cet exemple a été mentionné dans le contexte d’une discussion sur une ère potentiellement à venir, et l’idée a pris une ampleur démesurée.

Hino souligne que si Level-5 était réellement capable de créer un jeu avec 80 à 90% du code écrit par l’IA, l’entreprise serait tellement en avance que les chercheurs en IA supplieraient de collaborer avec elle. L’entreprise n’a pas encore atteint ce niveau. Cependant, l’IA permet effectivement à Level-5 d’économiser un temps de développement considérable, au point de pouvoir renverser les normes établies dans la production de jeux vidéo. Plutôt que des jeux AAA nécessitant 5 à 10 ans de développement, un avenir où l’on pourrait jouer à un nouveau jeu tous les deux ans pourrait devenir possible.

Hino compare l’IA à des outils comme les couteaux, pouvant servir à cuisiner ou comme armes, ou les ordinateurs, permettant de créer des jeux ou de commettre des cybercrimes. L’IA, selon son utilisation, pourrait créer du contenu plagié, mais utilisée correctement, elle possède le pouvoir d’enrichir le monde créatif.

Le PDG exprime son souhait de voir les jeux évoluer davantage de son vivant, voulant témoigner et créer des jeux de rêve dépassant les standards AAA actuels. Si la société forme l’image que « utiliser l’IA est mauvais », la technologie numérique pourrait prendre un retard considérable. Hino espère que créateurs et consommateurs peuvent comprendre que « l’IA est un outil utilisé par les humains pour créer des œuvres ».

Le message fait référence à un incident où un développeur de jeu a vu un prix révoqué pour avoir utilisé l’IA, ce qui a conduit les internautes à ressortir le fait que Level-5 avait précédemment annoncé utiliser l’IA pour améliorer l’efficacité du développement, causant beaucoup de débats. Hino précise que de nombreux développeurs de jeux intègrent déjà l’IA dans leurs processus de travail pour améliorer l’efficacité, la seule différence étant qu’ils ne l’annoncent pas publiquement.

Hino conclut en espérant sincèrement que l’industrie du jeu vidéo continuera de progresser grâce à l’innovation technologique continue. Le même contenu sera ultérieurement publié sur le blog de développement de l’entreprise.