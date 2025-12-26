Ubisoft propose actuellement des soldes sur le Nintendo eShop permettant aux joueurs d’économiser considérablement sur une sélection de jeux Switch, avec des titres comme Mario + Rabbids Sparks of Hope et Immortals Fenyx Rising atteignant leurs prix les plus bas. Ces titres bénéficient d’une réduction massive de 90%. De nombreuses autres réductions sont également disponibles.

La liste complète des prix des soldes Ubisoft de décembre 2025 sur le Nintendo eShop est la suivante :

Solde Ubisoft Décembre 2025 sur le Nintendo eShop

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – €11.99 (prix de base : €39.990

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – €11.99 (prix de base : €39.99)

– Assassin’s Creed Anniversary Edition Mega Bundle – €29.99 (prix de base : €99.99)

– Beyond Good & Evil – €11.99 (prix de base : €19.99)

– Child of Light – €4.99 (prix de base : €19.99)

– Family Feud – €7.49 (prix de base : €29.99)

– Immortals Fenyx Rising – €3.99 (prix de base : €39.99)

– Jeopardy – €4.99 (prix de base : €19.99)

– Just Dance 2026 Edition – €29.99 (prix de base : €49.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – €5.99 (prix de base : €59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition – €8.99 (prix de base : €89.99)

– Monopoly 2024 – €11.99 (prix de base : €29.99)

– OddBallers – €4.99 (prix de base : €19.99)

– Prince of Persia: The Lost Crown – €11.99 (prix de base : €39.99)

– Rabbids: Party of Legends – €5.99 (prix de base : €39.99)

– Rayman Legends – €7.99 (prix de base : €39.99)

– Risk Global Domination – €5.99 (prix de base : €19.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – €4.94 (prix de base : €14.990

– South Park: The Fractured but Whole – €11.99 (prix de base : €59.99)

– South Park: The Strick of Truth – €5.99 (prix de base : €29.99)

– The Rogue Prince of Persia – €20.09 (prix de base : €29.99)

– Trials Rising – €3.99 (prix de base : €19.99)

– Trivial Pursuit Live 2 – €9.99 (prix de base : €19.99)

– Uno – €3.99 (prix de base : €9.99)

– Uno Legacy Edition – €11.99 (prix de base : €19.99)

– Valiant Hearts: The Great War – €3.74 (prix de base : €14.99)

– Wheel of Fortune – €6.99 (prix de base : €19.99)