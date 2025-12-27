Bandai Namco rejoint la liste des éditeurs proposant des soldes de fin d’année sur le Nintendo eShop, incluant de nouveaux prix bas pour des jeux comme Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster, Little Nightmares 3, Patapon 1 + 2 Replay et d’autres titres. Les réductions sont disponibles à la fois sur Nintendo Switch 2 et Switch.

Les prix des soldes Bandai Namco de décembre 2025 sur Nintendo Switch 2 et Switch sont les suivants :

Les soldes Bandai Namco de décembre 2025 sur Nintendo Switch 2 et Switch proposant Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster, Little Nightmares 3, Patapon 1 + 2 Replay et d’autres titres seront actives jusqu’au 5 janvier 2026.

la liste complète

Switch 2

– Dragon Ball: Sparking Zero – €47.99 (prix de base : €59.99)

– Little Nightmares 3 – €27.99 (prix de base : €39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – Nintendo Switch 2 Edition – €9.99 (prix de base : €39.99)

– Shadow Labyrinth – €19.79 (prix de base : €29.99)

– Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition – €39.99 (prix de base : €49.99)

Switch

– Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster – €14.99 (prix de base : €49.99)

– Battle Train – €14.99 (prix de base : €19.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – €9.99 (prix de base : €39.99)

– Digimon Survive – €9.59 (prix de base : €59.99)

– Digimon World: Next Order – €9.59 (prix de base : €59.99)

– Disney Magical World 2 – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Disney Tsum Tsum Festival – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – €14.99 (prix de base : €49.99)

– Dragon Ball: Sparking Zero – €47.99 (prix de base : €59.99)

– Dragon Ball FighterZ – €9.59 (prix de base : €59.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – €5.99 (prix de base : €19.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – €14.99 (prix de base : €49.99)

– Everybody’s Golf Hot Shots – €29.99 (prix de base : €39.99)

– Freedom Wars Remastered – €19.99 (prix de base : €39.99)

– God Eater 3 – €9.59 (prix de base : €59.99)

– Gundam Breaker 4 – €35.99 (prix de base : €59.99)

– JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – €9.99 (prix de base : €49.99)

– Jujutsu Kaisen Cursed Clash – €19.79 (prix de base : €59.99)

– Little Nightmares 3 – €27.99 (prix de base : €39.99)

– Mr. Driller DrillLand – €4.79 (prix de base : €29.99)

– My Hero One’s Justice – €4.99 (prix de base : €19.99)

– My Hero One’s Justice 2 – €9.99 (prix de base : €39.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – €4.99 (prix de base : €19.99)

– Ni no Kuni – €9.99 (prix de base : €49.99)

– Once Upon a Katamari – €29.99 (prix de base : €39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – €4.79 (prix de base : €39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – €9.99 (prix de base : €39.99)

– One Piece: Unlimited World Red – €4.79 (prix de base : €39.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – €4.99 (prix de base : €19.99)

– Pac-Man Museum+ – €9.99 (prix de base : €19.99)

– Pac-Man World Re-Pac – €5.99 (prix de base : €29.99)

– Patapon 1 + 2 Replay – €19.79 (prix de base : €29.99)

– QuickSpot – €4.99 (prix de base : €19.99)

– SD Gundam Battle Alliance – €17.99 (prix de base : €59.99)

– Shadow Labyrinth – €19.79 (prix de base : €29.99)

– Spy x Anya: Operation Memories – €32.49 (prix de base : €49.99)

– Super Robot Wars Y – €39.59 (prix de base : €59.99)

– Sword Art Online: Fatal Bullet – €9.59 (prix de base : €59.990

– Sword Art Online: Fractured Daydream – €19.79 (prix de base : €59.99)

– Sword Art Online: Hollow Alicization Lycoris – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – €7.49 (prix de base : €49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 – €14.99 (prix de base : €29.99)

– Tales of Graces f Remastered – €19.99 (prix de base : €39.99)

– Tales of Symphonia Remastered – €9.99 (prix de base : €39.99)

– Tales of Vesperia: Definitive Edition – €9.99 (prix de base : €49.99)

– Tamagotchi Plaza – €31.99 (prix de base : €39.99)

– That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles – €24.99 (prix de base : €49.99)

– The Dark Pictures Anthology: Little Hope – €9.99 (prix de base : €19.99)

– The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – €9.99 (prix de base : €19.99)

– Towa and the Guardians of the Sacred Tree – €19.79 (prix de base : €29.99)