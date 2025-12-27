Plusieurs boutiques en ligne européennes référencent une version Switch 2 de High On Life 2. Les listings indiquent que le jeu sera publié par Clear River Games et sortira sous forme de Game Key Card.

Un portage de High On Life 2 n’a pas encore été annoncé officiellement. Cependant, le premier High On Life a non seulement reçu un portage Switch 1 l’an dernier, mais a également bénéficié d’un patch Switch 2 durant l’été. Les boutiques concernées incluent Netgames, Gameware et World Of Games, toutes précisant que High On Life 2 sera publié par Clear River Games sous forme de Game Key Card.

High On Life 2 place les joueurs face à un complot intergalactique menaçant l’humanité. Le jeu invite à faire équipe avec des armes parlantes extraterrestres pour se frayer un chemin à travers des lieux exotiques à coup de pistolet, de poignard et de skate afin de sauver l’espèce humaine.

L’histoire suit le protagoniste ayant démantelé un cartel intergalactique, sauvé l’humanité de l’extinction et chassé des primes jusqu’aux confins de la galaxie. La chasse à la prime a apporté fortune, gloire et amour, mais lorsqu’un mystérieux personnage surgit du passé et met à prix la tête de la sœur du héros, la vie confortable sombre dans le chaos. Les joueurs devront avoir le courage de tout risquer pour déjouer un complot intergalactique menaçant encore une fois l’humanité.

Le jeu propose de dégommer les ennemis avec un arsenal d’aliens charismatiques dans des combats détonants et hyperactifs. Les joueurs pourront repousser les flics aliens à coup de tricks et rouler vers la liberté avec leur tout nouveau skateboard. Le jeu fait découvrir une troupe bizarre et excentrique d’êtres subversifs doublés par des stars de la comédie.

L’aventure cosmique contre Big Pharma permettra de semer le chaos au plus grand congrès de la galaxie, dans un zoo alien pour humains et un vaisseau de croisière futuristique.