Des leaks (fuites) récentes suggèrent que Disney exerce une pression pour que tous les jeux développés sous ses licences soient disponibles sur la Nintendo Switch 2. Star Wars Jedi: Fallen Order et Star Wars Jedi: Survivor seraient déjà en cours d’adaptation pour la nouvelle console de Nintendo.

L’utilisateur Nash Weedle (@NWeedle) a publié sur X que Disney insiste pour que tous les développements de jeux vidéo liés à la marque sortent sur Switch 2. À la suite de cela, Star Wars Jedi: Fallen Order et Survivor seraient déjà en route vers la nouvelle console de Nintendo.

Star Wars Jedi: Fallen Order, sorti en 2019, et sa suite Star Wars Jedi: Survivor, sortie en 2023, sont développés par Respawn Entertainment et édités par Electronic Arts. Ces informations ne sont pas confirmées par Disney, EA ou Nintendo.

Daniel Camilo, rédacteur chez GamesIndustry, avait évoqué dès janvier 2025 un portage de Jedi Survivor pour Switch 2. Des discussions sur Reddit et ResetERA suggèrent que les versions PS4/Xbox One de ces jeux, optimisées pour du matériel moins puissant, serviraient de base pour ces portages, avec des ajustements pour le mode portable et docked de la Switch 2.

L’initiative de Disney s’inscrirait dans une stratégie visant à maximiser la portée de ses licences sur le marché de Nintendo, qui compte plus de 140 millions d’utilisateurs Switch. La Switch 2, avec sa puissance et des technologies comme le DLSS, semble capable d’accueillir des titres AAA comme ceux de la série Jedi.

Fallen Order s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires. Survivor a été salué pour son gameplay Souls-like et son récit autour de Cal Kestis. Ces titres pourraient séduire un nouveau public en mode portable, malgré les défis techniques liés à la compression des données.

Ni EA ni Nintendo n’ont commenté ces rumeurs, mais une annonce pourrait survenir lors d’un prochain Nintendo Direct.