Falcom a des jeux Trails et Ys non annoncés en développement et prévoit de sortir un deuxième nouveau titre en plus de Trails in the Sky 2nd Chapter en 2026, selon le calendrier de sortie publié dans sa présentation aux investisseurs « Matters Concerning Business Plans and Growth Potential » diffusée via Nikkei.

La liste mise à jour des titres récemment sortis et à venir partagée dans la présentation inclut The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon (PS5, PS4) désormais disponible, Ys Memoire: Revelations in Celceta (Switch) désormais disponible, Ys X: Proud Nordics (Switch 2) désormais disponible, Ys VII: Lacrimosa of DANA / Ys IX: Monstrum Nox (PS5) désormais disponibles, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III / The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (PS5) désormais disponibles, The Legend of Heroes: Trails into Reverie (PS5) désormais disponible, Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch 2, Switch, PC) désormais disponible, et Zemuria Grand Odyssey 19999 – XXXXX (Musique) désormais disponible.

Les sorties comprennent Trails in the Sky 1st Chapter Original Soundtrack (Musique) en décembre 2025, Ys X: Proud Nordics (PS5) en février 2026, Falcom Acoustics 3 (Musique) en mars 2026, un titre porté (à annoncer) en 2026, un nouveau titre (à annoncer) en 2026, et Trails in the Sky 2nd Chapter (PS5, Switch 2, Switch, PC) en 2026.

Falcom a également partagé la liste suivante de titres dans le cadre de ses objectifs de sortie logicielle à moyen et long terme : [Title G] Ys Memoire: The Oath in Felghana (Switch) en mai 2025, les titres portés PlayStation 5 (PS5) de juin à août 2025 incluant Ys VII: Lacrimosa of DANA, Ys IX: Monstrum Nox, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, et The Legend of Heroes: Trails into Reverie.

Ys X: Proud Nordics (Switch 2) est sorti en juillet 2025, [Title B] Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch 2, Switch, PC) en septembre 2025, et Ys X: Proud Nordics (Switch 2 Europe) en février 2026.

Les projets en développement incluent un titre porté non annoncé (à annoncer), un titre porté Switch 2 non annoncé (à annoncer), [Title C] Tokyo Xanadu New Project (à annoncer), [Title D] un titre non annoncé (à annoncer), [Title H] un nouveau titre de la série Trails non annoncé, et [Title I] un nouveau titre de la série Ys non annoncé.