Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Dynasty Warriors: Origins – 26.8GB
- The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon – 25.6GB
Switch
- The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon – 12.2GB
- Eradicator Genesis – 1.8GB
- Ultimate Battle Simulator – 1.3GB
- Farm Simulator 2025 – 1.1GB
- Mom Life Simulator – 1022MB
- Wander Scoop – 520MB
- Adventure Reborn – 441MB
- M.A.U.S – 210MB
- Lovely Spot the Difference Fantasy Edition – 145MB
