Pan European Game Information a classifié une version Switch 2 de Pikmin 3 Deluxe, suggérant l’arrivée d’une Nintendo Switch 2 Edition.

Pikmin 3 Deluxe est une version améliorée du titre Wii U Pikmin 3, sorti sur Switch le 30 octobre 2020. Nintendo n’a pas encore annoncé de plans pour sortir une version Switch 2 du jeu. Pikmin 4, lancé sur Switch le 21 juillet 2023, a récemment reçu une mise à jour gratuite ajoutant de nouveaux Decor Pikmin issus de Pikmin Bloom, une caméra intégrée au jeu, deux nouvelles personnalisations de difficulté et d’autres améliorations, mais aucune amélioration spécifique à la Switch 2.

Pikmin 3 Deluxe invite les joueurs à commander une équipe capable de différents types de Pikmin pour surmonter stratégiquement les obstacles, vaincre les créatures et trouver de la nourriture pour leur planète d’origine affamée. Un deuxième joueur peut même se joindre pour répartir les tâches lors de l’exploration d’un monde qui semble plus grand que nature depuis une perspective miniature.

Le jeu permet de retourner au vaisseau avant que le temps ne s’écoule, sous peine de gros problèmes pour le joueur et ses Pikmin. Pour une approche plus décontractée, diverses paramètres de difficulté, un système de verrouillage de cible et des indices optionnels ont été nouvellement ajoutés. Avec moins de pression, les joueurs disposent de plus de temps pour commander stratégiquement leurs Pikmin et profiter du paysage luxuriant.

Cette version deluxe du jeu Pikmin 3 inclut de nouvelles missions annexes mettant en vedette Olimar et Louie, la possibilité de jouer au mode Histoire avec un ami et toutes les étapes de contenu téléchargeable de la version originale. Pour les joueurs compétitifs, le jeu propose des Bingo Battles tête-à-tête féroces contre un autre joueur.

L’histoire suit trois braves explorateurs atterrissant sur la planète PNF-404 en mission pour trouver de la nourriture pour leur planète d’origine affamée. Après un atterrissage forcé, ces explorateurs doivent travailler avec les Pikmin pour se réunir et accomplir leur mission.

Les joueurs dirigent, lancent et font croître des Pikmin avec différentes capacités et forces : les Pikmin ailés peuvent voler, tandis que les Pikmin bleus peuvent respirer sous l’eau. En choisissant stratégiquement le bon Pikmin pour la tâche à accomplir et en alternant entre les trois capitaines (ou en coordonnant avec un deuxième joueur), il est possible de travailler efficacement pour collecter des fruits et agrandir l’escouade de Pikmin.

Lorsque les joueurs ne sont pas occupés à collecter des fruits et à sauver leur planète, ils peuvent essayer le mode Mission pour accomplir des exigences définies comme vaincre des ennemis ou collecter des objets. Les scores du mode Mission peuvent également être comparés avec le reste du monde via des classements en ligne. Pour une compétition amicale, le mode Bingo Battle oblige les joueurs à utiliser les Pikmin pour récupérer des objets sur leur carte de bingo avant leur adversaire.

Avec plus d’options de jeu coopératif, des paramètres facilitant le début du parcours Pikmin pour les nouveaux venus, de nouvelles histoires annexes et plus encore, ces minuscules Pikmin se lancent dans leur plus grande aventure à ce jour.