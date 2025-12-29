The Hundred Line: Last Defense Academy est la première propriété intellectuelle entièrement détenue et originale de Too Kyo Games, dirigée par Kazutaka Kodaka, créateur de Danganronpa. Le projet a mis l’avenir du studio en jeu pour réaliser un jeu avec un volume sans précédent, totalisant 100 fins différentes et un scénario dépassant 6.000.000 de caractères japonais.

De nombreux jeux ont proposé des fins multiples par le passé, mais offrir 100 fins différentes est absolument démentiel. C’est suffisamment de contenu pour que la plupart des joueurs ne voient jamais ne serait-ce qu’une partie d’entre elles, pourtant 100 ne suffit apparemment pas au créateur du jeu, qui aimerait avoir l’opportunité d’en ajouter davantage.

Dans une discussion avec GamesRadar, Kazutaka Kodaka, co-créateur de The Hundred Line, a révélé qu’avec l’opportunité, il aimerait concevoir encore plus de fins à ajouter au jeu en tant que DLC.

Kodaka a déclaré : « Il n’y a pas encore eu d’annonces publiques à ce sujet, et donc il n’y a pas eu de mesures publiques prises pour ajouter les nouvelles routes. Mais, compte tenu de la nature ramifiée du jeu, ajouter du contenu DLC qui ajoute des routes supplémentaires au jeu est certainement quelque chose de possible dans la construction de celui-ci, et donc plus la réponse positive et les ventes du jeu sont importantes, plus la probabilité qu’ils puissent faire quelque chose comme ça à l’avenir est élevée ! Si c’est possible d’aller aussi loin, de pouvoir continuer à ajouter de plus en plus de contenu et de plus en plus de fins, vous vous retrouverez avec un véritable monstre de Frankenstein de jeu à la fin – mais j’ai absolument l’ambition de faire cela ! »

The Hundred Line: Last Defense Academy n’est pas simplement un RPG stratégique riche en histoire – qui se joue un peu comme XCOM – de certains des scénaristes les plus renommés de l’industrie du jeu vidéo japonais (Too Kyo Games, formé en 2017, est composé de développeurs ayant travaillé sur Danganronpa, Zero Escape et plus encore), mais un jeu qui propose 100 fins sur 22 routes. Il faut beaucoup de temps pour toutes les voir.

Chaque route est radicalement différente des autres, tout en développant la construction du monde et en soutenant les autres intrigues. Avec une longue route principale à parcourir centrée sur l’histoire et les combats sans chemins ramifiés, la première « fin » donne ensuite lieu à une ouverture séduisante de la largeur du récit d’une manière presque impossible à refuser.

Après 80 heures de jeu, les joueurs peuvent rencontrer de nouveaux personnages pour la première fois ou découvrir des révélations qui bouleversent complètement la nature de ce qu’ils pensaient se passer – tout en essayant d’aider un groupe d’adolescents inadaptés à survivre 100 jours dans une mission de défense apocalyptique pour laquelle ils ne se sont jamais inscrits. Son monde sombre et souvent dérangeant transparaît à travers son histoire de survie et ses mécaniques arcade où mourir devient lui-même une compétence à utiliser au combat (bien que les personnages soient ressuscités).

Kodaka explique : « Puisque c’est un jeu qui a 100 fins, je pensais que les joueurs finiraient par jouer jusqu’à ce qu’ils obtiennent une fin qu’ils apprécient personnellement et finiraient par s’arrêter. Mais, étonnamment, beaucoup de joueurs ont fini par obtenir toutes les 100 fins. »

Le jeu est conçu « comme une sorte de culmination de toutes les œuvres sur lesquelles ils avaient précédemment travaillé, pour tout rassembler en un seul projet ». Avoir cette route initiale pour poser les fondations des routes suivantes était une manière importante d’accueillir les joueurs. C’est ce que Kodaka appelle le « initial one-two », reflété même sur l’écran titre du jeu, changeant de ‘The Hundred Line’ à ‘The Hundred Line 2’ une fois dépassé le premier générique.

À la fin de la première route, le protagoniste gagne la capacité de remonter le temps – la nature des routes multiples devenant une partie centrale de ce qui se passe littéralement pendant l’histoire de The Hundred Line. La nature de ce changement, et les petites décisions possibles, peuvent radicalement altérer non seulement le temps, mais apparemment le tissu de la réalité elle-même.

Kodaka voulait que les différents scénaristes « mettent leurs intérêts individuels et leurs histoires individuelles dans le jeu, indépendamment de la façon dont cela pourrait changer les fins ou comment cela pourrait changer la façon dont les personnages interagissent ou se développent au sein de ces différentes fins ». Donner une plateforme à chaque scénariste et leur permettre de faire ce qu’ils veulent avec la configuration de The Hundred Line est en partie le but en soi.

Kotaro Uchikoshi explique : « L’origine de toutes ces différentes routes vient de l’examen de tous les différents genres de fiction, donc romance, mystère, science-fiction, drame, action et ainsi de suite. »

Jusqu’à présent, The Hundred Line a été un grand succès, suscitant beaucoup de fandom – d’un déluge d’excellent fan art à ceux désireux de récupérer tout le merchandising qu’ils peuvent trouver. Bien que Kodaka « espère que tous les personnages auront leur moment de gloire », le studio n’est pas surpris qu’Eito Aotsuki soit devenu particulièrement populaire.

« Si c’est possible d’aller aussi loin, de pouvoir continuer à ajouter de plus en plus de contenu et de plus en plus de fins, vous vous retrouverez avec un véritable monstre de Frankenstein de jeu à la fin – mais j’ai absolument l’ambition de faire cela ! » déclare Kodaka.

Pour l’instant, il y a déjà beaucoup de The Hundred Line à explorer, et Kodaka et Uchikoshi tiennent à réitérer que plutôt que d’avoir à chercher une « fin parfaite » textuelle, ils sont heureux que les fans trouvent la leur qu’ils considèrent comme telle. Kodaka déclare : « Nous sommes heureux qu’il y ait eu un sens derrière la création de 100 fins, que 100 personnes auraient 100 opinions différentes sur leurs 100 fins. »

L’équipe, dirigée par Kodaka, travaille activement sur Danganronpa 2×2, un jeu qui n’est pas un remake de Danganronpa 2, mais utilise plutôt les personnages dans une nouvelle histoire et un nouveau scénario dans un nouveau cadre. Kodaka résume son retour à la série après tant de temps en un mot : nostalgique.

