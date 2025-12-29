Des dataminers ont découvert que la mise à jour Title Update 4 de Monster Hunter Wilds intègre plusieurs références à une version Nintendo Switch 2, suggérant un portage à venir du jeu sur la nouvelle console de Nintendo.

Capcom soutient massivement la Switch 2, rendant inévitable l’arrivée d’un jeu Monster Hunter principal sur la plateforme, quel que soit le titre concerné. Certains numéros d’armes non remplis sont intéressants, mais les découvertes les plus notables concernent les mentions Switch 2 dans le code.

Les dataminers précisent d’ignorer tout ce qui concerne Tempered Gog à l’exception des combinaisons de sets manquantes qui sont étranges. Certaines zones « inutilisées » de Gog sont en réalité les zones que les joueurs grimpent pour atteindre la zone finale, la zone 4 étant celle où les joueurs arrivent en utilisant le wingdrake depuis le camp de base.

La partie la plus intéressante reste les mentions Switch 2. Ce serait le premier épisode central de Monster Hunter sur la nouvelle console Nintendo, hors Monster Hunter Stories 3 prévu début 2026.

Le souhait de Capcom de créer une nouvelle édition de son jeu ne surprend personne, d’autant plus après la chute des ventes depuis le lancement. Cependant, des questions subsistent quant au résultat final, le RE Engine actuel souffrant de problèmes d’optimisation dans sa gestion des mondes ouverts (sur tous les supports), même avec l’apport du DLSS.

Ce serait également la première fois depuis plus de 15 ans que l’éditeur préférerait opter pour un portage plutôt qu’un épisode neuf sur un support Nintendo, quitte à le porter ensuite ailleurs.