Firenut Games et Digital Dreams s’apprêtent à donner des sueurs froides aux joueurs de Switch 2 avec Baptiste, un projet d’horreur psychologique dont la sortie est prévue pour 2026. Financé via Kickstarter, le titre propose une plongée cauchemardesque dans les tourments d’une famille cherchant à fuir son passé.

L’histoire suit Sara et son fils Tom, dévastés par un drame familial, qui tentent de reconstruire leur vie à Jagged Shore Cliff, une demeure isolée perchée sur une falaise au Royaume-Uni. Ce qui devait être un refuge se transforme rapidement en piège. Dans leur mystérieuse nouvelle maison, un meuble poussiéreux renferme Baptiste, une poupée inquiétante emprisonnée derrière une vitre, accompagnée d’un avertissement glaçant : ne jamais la libérer de sa prison de verre. Ce qui aurait dû être un havre de paix devient le théâtre d’un cauchemar qui défie toute logique, mettant à l’épreuve leur santé mentale et leur volonté de survivre.

Le joueur incarnera Tom, ce jeune homme hanté par la tragédie. Après la perte de son père, il accompagne sa mère dans ce qui devrait être un nouveau départ, mais les fantômes du passé menacent de le consumer. La gestion de la santé mentale du protagoniste constituera un élément central de l’expérience, les démons intérieurs du personnage représentant une menace aussi tangible que les horreurs qui l’entourent.

L’ambiance suffocante promise par les développeurs repose sur une exploration en vue à la première personne d’un manoir où l’horreur guette dans chaque recoin. Le doublage et la bande-son sont conçus pour plonger le joueur dans les profondeurs d’un cauchemar, tandis que l’obscurité devient l’ennemi le plus redouté, testant le courage à chaque tournant. L’esthétique perturbante du jeu marie beauté et terreur dans une danse macabre, transportant les joueurs dans un royaume où le grotesque fascine autant qu’il effraie.

Le mystère se construit à travers une narration environnementale où chaque objectif, chaque note et chaque murmure contribuent à tisser l’intrigue. Le manoir lui-même raconte son histoire à travers son agencement, ses objets et ses sons ambiants, donnant l’impression que chaque coin recèle un nouveau cauchemar personnel. Les secrets sanglants imprègnent chaque latte du plancher et chaque fissure des murs, chaque découverte révélant une histoire de douleur et d’horreur qui défie l’entendement. La persévérance face à la peur sera récompensée par des révélations glaçantes qui maintiendront les joueurs en haleine jusqu’à la toute fin.