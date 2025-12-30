Red Dead Redemption vient de débarquer sur Switch 2 dans une édition améliorée qui relance le débat sur les performances des consoles portables. Une comparaison vidéo met désormais en lumière les différences entre cette version et celles disponibles sur Xbox Ally, Steam Deck et même smartphone, révélant des choix techniques distincts selon les plateformes.

Sorti initialement en 2010 sur Xbox 360 et PS3, Red Dead Redemption plonge les joueurs dans la peau de John Marston, ancien hors-la-loi contraint de traquer ses anciens complices sous la menace d’agents fédéraux. L’aventure se déroule dans les vastes étendues de l’Ouest américain et du Mexique, où Marston tente d’enterrer son passé sanglant dans ce qui est devenu le précurseur du blockbuster Red Dead Redemption 2 de 2018.

Cette édition comprend également Undead Nightmare, le célèbre DLC horrifique qui transforme l’univers du jeu en lutte apocalyptique pour la survie contre une horde de zombies. L’ensemble propose l’expérience solo complète des deux titres, enrichie du contenu bonus de la Game of the Year Edition.

Sur Switch 2, le jeu tourne en 720p en mode docké avec un upscaling DLSS qui fait grimper la résolution apparente à 1440p. Cette technologie de reconstruction d’image assure une image nette et stable sur grand écran, avec deux implémentations DLSS distinctes disponibles selon les jeux. Le framerate cible les 60 images par seconde, soit deux fois plus que sur la Switch originale, avec une fluidité maintenue dans la plupart des situations de jeu. En mode portable, la résolution native descend à 540p avant d’être upscalée via DLSS pour atteindre l’équivalent d’une image 720p. Malgré cette résolution interne plus faible, l’upscaling réduit l’aliasing par rapport aux upscalers traditionnels et maintient une image claire même en mouvement. Les performances restent stables à 60 fps, que la console soit dockée ou en mode nomade, avec quelques baisses ponctuelles à 50 fps lors de chevauchées rapides à travers Blackwater ou près de végétation dense.

La Steam Deck adopte une approche différente avec une résolution native de 800p et le FXAA activé. Cette résolution interne supérieure à celle de la Switch 2 en portable offre des images statiques plus nettes, mais révèle des artefacts d’aliasing plus visibles en mouvement, l’absence de reconstruction temporelle rendant les contours moins stables lors des déplacements. L’écran OLED de certains modèles Steam Deck affiche les couleurs différemment de l’écran LCD de la Switch 2, influençant la netteté et le contraste perçus. Les deux systèmes visent les 60 fps en mode portable, mais la stabilité d’image en mouvement penche en faveur de la Switch 2 grâce au DLSS qui réduit le scintillement et l’instabilité des contours, particulièrement lors des mouvements de caméra ou des chevauchées.

L’iPhone 15 Pro fait également partie de l’équation avec sa propre version du jeu, démontrant l’évolution du matériel depuis la sortie console originale. Cette version mobile illustre à quel point le hardware a progressé, permettant de jouer à un titre exigeant sur un appareil aussi compact. Toutefois, les détails techniques spécifiques de cette version restent en retrait par rapport aux consoles portables dédiées.

Pour les propriétaires de la version Switch originale de 2023, la mise à jour Switch 2 est proposée gratuitement, transformant véritablement l’expérience. Là où la version première génération peinait à maintenir ses 30 fps avec des saccades occasionnelles, la nouvelle mouture offre un doublement du framerate qui rend la visée bien plus réactive et fluidifie considérablement les combats au corps-à-corps. Les textures des bâtiments et terrains gagnent en finesse, même si les problèmes de pop-in ne sont pas totalement éliminés. Les objets distants bénéficient d’une meilleure clarté, et les performances restent stables même dans les scènes les plus dynamiques.