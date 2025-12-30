ArtDock vient d’annoncer l’arrivée de Lootbound sur Nintendo Switch, prévue pour 2026. Ce roguelike tactique mêlant combat au tour par tour, gestion d’inventaire et inspiration D&D propose une approche originale du dungeon crawler dans un univers de dark fantasy.

Dans Lootbound, les joueurs incarnent un groupe de golems abandonnés, jetés dans les ténèbres avec pour seuls bagages quelques bribes de mémoire et un instinct tenace de survie. L’objectif : retrouver leurs créateurs, s’échapper des profondeurs et atteindre la surface. Ces créatures synthétiques progressent dans des corridors de donjons sinueux créés par le Mystérieux Maître, environnements regorgeant de pièges, d’énigmes et de monstres.

Le système de progression repose sur l’assemblage d’une équipe de quatre héros distincts. Chaque personnage possède sa propre histoire, sa personnalité, sa classe et son arbre de compétences. Barde, guerrier, soigneur ou mage, les choix influencent directement les tactiques employées, et la progression débloque de nouvelles capacités ainsi que des styles de jeu variés. Chaque run commence en solitaire avant que des compagnons ne rejoignent progressivement l’équipe, chacun influençant autant le build que le héros principal.

L’équipement joue un rôle central dans la stratégie. Un objet n’est actif que s’il est équipé, et les choix d’équipement influencent directement le comportement de l’équipe et le fonctionnement global du build. Les objets interagissent entre eux via des auras qui renforcent ou modifient les objets adjacents de types spécifiques. Une combinaison réussie peut totalement changer le cours d’un run, tandis qu’une mauvaise synergie peut ruiner une progression prometteuse. L’inventaire limité impose des choix constants : chaque victoire rapporte de l’équipement, mais il faut prioriser ce qu’on conserve.

Avant chaque expédition, le destin lance les dés. Des bénédictions ou des malédictions façonnent l’intégralité de l’aventure, incarnant cette philosophie du risque et du hasard qui définit Lootbound. Le jeu encourage l’adaptation permanente face aux caprices du sort. Les donjons générés procéduralement sont enveloppés dans le brouillard de guerre, et l’exploration révèle des obélisques à activer, défis autonomes proposant combats, butin et choix difficiles.

Le système de combat au tour par tour transforme chaque rencontre en puzzle tactique. Les capacités coûtent des points d’action, et chaque décision compte. Le jeu propose plusieurs types de dégâts qui interagissent différemment avec l’armure et la santé des ennemis, permettant de créer des builds axés sur des mécaniques spécifiques : perforation d’armure, usure, destruction d’armure ou dégâts directs. Le héros commence avec un ensemble de compétences de base et débloque de nouvelles capacités au fil du run à travers des choix, des risques et des récompenses, façonnant progressivement un style de jeu unique.

Certaines salles reposent sur des lancers de dés où le joueur choisit à la fois la récompense et le niveau de difficulté. Plus le risque est élevé, plus le butin est précieux. Les échecs entraînent des conséquences qui accompagnent le joueur jusqu’au bout du run. Cette mécanique illustre parfaitement l’équilibre entre risque et récompense qui structure l’ensemble de l’expérience.

La narration se construit de manière non linéaire à travers des événements dynamiques et des conversations entre membres de l’équipe. Les joueurs déterminent eux-mêmes ce que devient le boss final, ajoutant une dimension supplémentaire de personnalisation à chaque partie. Des équipements rares aux effets étranges, des pièges mortels aux pouvoirs divins uniques liés à chaque personnage, Lootbound promet une rejouabilité élevée où chaque run constitue une nouvelle équipe et où chaque build résulte directement des décisions du joueur. Les erreurs, quant à elles, accompagnent les aventuriers jusqu’au bout de leur périple.