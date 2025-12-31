L’ESRB vient de classifier Enchanted Wonderland, un titre Nintendo Switch de Konami qui n’a fait l’objet d’aucune annonce officielle à ce jour. Cette découverte intervient par le biais du système de classification américain, révélant l’existence d’un projet mystérieux dans le catalogue de l’éditeur japonais.

La classification indique Konami Digital Entertainment comme éditeur, mais le rôle exact de la compagnie reste flou. Il est actuellement impossible de déterminer si Konami développe directement le jeu ou se contente d’assurer sa publication. Quoi qu’il en soit, l’ESRB fournit quelques détails précieux sur la nature du projet.

Enchanted Wonderland est décrit comme un jeu d’aventure où les joueurs explorent un monde magique pour collecter de la joie et ressusciter un parc à thème. Le gameplay repose sur l’interaction avec différents personnages, l’apprentissage de la magie et la participation à diverses attractions et mini-jeux inspirés d’un parc d’attractions. Cette approche mêlant exploration, gestion et activités ludiques variées rappelle certaines formules hybrides déjà vues sur la plateforme.

Parmi les plusieurs mini-jeux proposés, une attraction sur le thème spatial implique de tirer des lasers sur des OVNI. Des flashs et de petites explosions peuvent se produire lorsque les vaisseaux sont touchés, justifiant ainsi la mention « Mild Fantasy Violence » dans la classification. Le jeu a reçu la note E for Everyone (tout public) et inclut également la mention « Users Interact », indiquant probablement des fonctionnalités multijoueur ou en ligne.

Cette fuite par classification n’est pas inhabituelle dans l’industrie. Les éditeurs doivent souvent soumettre leurs jeux aux organismes de classification avant l’annonce officielle pour des raisons logistiques liées à la production physique et à la distribution. Les bases de données publiques de ces organismes permettent régulièrement de découvrir des projets non révélés, parfois plusieurs mois avant leur présentation au public.

L’annonce officielle de Konami devrait intervenir courant 2026. En attendant, aucun détail supplémentaire n’est disponible concernant la date de sortie, le prix ou les éventuelles éditions spéciales du jeu. Le positionnement d’Enchanted Wonderland dans le catalogue de Konami reste également à déterminer : s’agira-t-il d’une production majeure ou d’un titre plus modeste destiné à un public familial ?