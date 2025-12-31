Le Pan European Game Information (PEGI) vient d’enregistrer une classification Switch 2 pour Splatoon 3, quelques jours seulement après une situation similaire concernant Pikmin 3 Deluxe. Cette nouvelle entrée sur le site du PEGI alimente les spéculations sur les projets de Nintendo pour son shooter à l’encre sur la nouvelle console.

Lancé initialement le 9 septembre 2022 sur Switch, Splatoon 3 a déjà bénéficié d’une mise à jour gratuite plus tôt en 2025 spécifiquement destinée aux joueurs Switch 2. Ce patch a apporté des améliorations visuelles et un framerate supérieur, particulièrement dans des zones comme Cité-Clabousse et le site du Grand Festival. Nintendo n’a toutefois pas encore annoncé de plans officiels pour commercialiser une version Switch 2 dédiée du jeu.

Depuis son lancement, le titre a reçu des mises à jour régulières, la plus récente remontant au 3 septembre 2025. Le jeu continue de bénéficier d’un suivi actif de la part de Nintendo, mais aucune amélioration spécifique Switch 2 n’a été publiée depuis la première vague d’optimisations. Cette nouvelle classification pourrait donc signaler l’arrivée de nouvelles fonctionnalités ou simplement répondre à des exigences réglementaires européennes.

Plusieurs hypothèses circulent dans la communauté pour expliquer cette classification tardive. Il pourrait s’agir d’une particularité réglementaire, notamment si Nintendo souhaite utiliser le jeu dans des publicités Switch 2, ce qui nécessiterait une classification officielle pour la plateforme. Malgré la mise à jour gratuite de 2025, Splatoon 3 pourrait recevoir sa propre édition Switch 2 dédiée.

La situation fait écho à celle de Pikmin 3 Deluxe quelques jours auparavant, qui a également reçu une nouvelle classification Nintendo Switch 2 sur le site du PEGI. Ces classifications concernent les mises à jour gratuites plutôt que des éditions Switch 2 à part entière, même si le timing interroge sur la raison d’une classification européenne aussi tardive pour un jeu déjà patché pour la nouvelle console.

L’univers de Splatoon devrait connaître de nouveaux développements en 2026, notamment avec Splatoon Raiders pour Switch 2, révélé par Nintendo en juin mais qui n’a pas refait surface depuis cette annonce initiale. L’absence de nouvelles sur ce spin-off laisse la porte ouverte à d’autres surprises pour la franchise sur la nouvelle plateforme.