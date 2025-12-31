La Nintendo Switch 2 franchit un nouveau cap sur le marché espagnol en terminant l’année 2025 avec 312 000 unités écoulées, selon des données obtenues par Gamereactor. Ce chiffre, enregistré jusqu’à la semaine 52 de 2025, établit un nouveau record de rapidité pour Nintendo dans ce territoire et confirme l’appétit des joueurs ibériques pour la nouvelle console hybride.

Sortie le 5 juin 2025 contre le 3 mars 2017 pour son prédécesseur, la Switch 2 atteint ce palier symbolique des 300 000 unités avec trois mois d’avance sur la Switch originale. Cette performance en fait la console Nintendo la plus rapidement vendue sur le marché espagnol, devançant même la Wii qui détenait précédemment ce titre. Le franchissement du seuil s’est concrétisé lors de la semaine 52 avec la distribution de 16 000 unités, soit 5 000 consoles de plus qu’en semaine 51.

La comparaison avec les autres plateformes souligne l’ampleur de cette réussite. La Switch 2 devient la console la plus rapide à atteindre 300 000 ventes en Espagne en seulement 30 semaines, pulvérisant les records précédents. La Nintendo 3DS et la PlayStation 4 avaient nécessité 40 semaines chacune pour franchir ce cap, tandis que la Switch première génération avait mis 44 semaines. La PlayStation 5 n’avait atteint ce chiffre qu’après 50 semaines, et la Xbox Series a eu besoin de 161 semaines pour y parvenir.

Le lancement lui-même avait été spectaculaire avec 73 000 consoles distribuées dès la sortie et environ 100 000 unités écoulées durant le premier mois d’exploitation. Ces chiffres avaient établi un nouveau record de lancement en Espagne, pulvérisant tous les démarrages précédents de Nintendo et de PlayStation réunis. Le pack le plus vendu incluant Mario Kart World a largement contribué à ces performances initiales.

Mario Kart World termine d’ailleurs l’année comme le deuxième jeu le plus vendu en Espagne toutes plateformes confondues, avec 255 000 unités distribuées. Ce résultat se traduit par un taux d’attachement remarquable de 82%, signifiant que plus de huit acheteurs de Switch 2 sur dix possèdent le titre de course. Donkey Kong Bananza, second titre phare du catalogue de lancement, affiche de son côté 61 000 copies vendues, un rendement plus que décent.

Cette réussite prend encore plus de relief quand on la compare au contexte de lancement des générations précédentes. La première Switch disposait d’un Zelda dès sa sortie et d’un Mario principal pour les fêtes de fin d’année 2017. La Switch 2 a dû composer avec un Mario Kart et un Donkey Kong pour établir ses premiers mois sur le marché, rendant ces performances d’autant plus impressionnantes.

Les semaines 51 et 52 montrent une dynamique positive avec respectivement 11 000 et 16 000 unités vendues, témoignant d’un regain d’intérêt durant la période des fêtes de fin d’année. Cette accélération intervient après des mois d’été et d’automne plus calmes qui avaient laissé penser à certains un essoufflement du lancement initial.

Ces données s’inscrivent dans un contexte mondial où la Switch 2 a dépassé les 10,36 millions d’unités vendues au 30 septembre 2025, soit quatre mois après son lancement. Nintendo a d’ailleurs revu à la hausse ses objectifs annuels, passant de 15 millions d’unités espérées initialement à 19 millions désormais. Certains analystes de Bloomberg suggèrent même que la firme de Kyoto pourrait atteindre 25 millions de Switch 2 vendues d’ici fin mars 2026.

Gamereactor annonce prévoir prochainement la publication d’autres chiffres concernant les dernières semaines de 2025 sur le marché espagnol, y compris les totaux impressionnants de la PlayStation 5 qui reste un concurrent solide malgré la domination de la Switch 2 sur ce territoire.