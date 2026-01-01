Le compte officiel de la série Fitness Boxing vient de publier un teaser évocateur laissant présager une collaboration avec Persona 5. SEGA et Atlus semblent préparer une nouvelle déclinaison inattendue de leur franchise RPG phare, cette fois dans l’univers du fitness gaming.

L’image partagée sur les réseaux sociaux reprend l’interface utilisateur caractéristique de Persona 5, présentant un dialogue entre deux personnages non identifiés. Le texte, traduit du japonais, indique : « Que prépares-tu ? » suivi de « Hé hé hé… Cette fois, je prépare un programme d’entraînement un peu différent de d’habitude. Après tout, l’endurance est essentielle pour un Voleur Fantôme ! » Cette dernière phrase ne laisse guère de place au doute quant à l’univers concerné, les Voleurs Fantômes étant le groupe central de Persona 5.

Cette collaboration s’inscrirait dans la lignée des précédentes déclinaisons thématiques de Fitness Boxing, une série développée par Imagineer qui n’en est pas à son premier croisement avec des licences populaires. Fitness Boxing Fist of the North Star, sorti il y a deux ans, avait permis aux joueurs de s’entraîner aux côtés de Kenshiro et des guerriers du manga culte. Plus récemment, Fitness Boxing feat. Hatsune Miku avait apporté l’univers coloré de la vocaloid virtuelle au genre du fitness boxing.

Le teaser inclut les mentions de copyright d’ATLUS, SEGA et Imagineer, confirmant l’implication officielle de tous les partenaires dans ce projet. Aucun détail concernant le contenu exact de cette collaboration n’a encore été révélé, mais on peut s’attendre à retrouver l’esthétique rouge et noire caractéristique de Persona 5, ainsi que possiblement des morceaux tirés de sa bande-son jazz-acid emblématique composée par Shoji Meguro.

Cette annonce intervient quelques heures après le lancement du site teaser célébrant le 30e anniversaire de la série Persona. Le site présente de nouvelles illustrations des protagonistes de la franchise réalisées par le character designer Shigenori Soejima, avec une première mise à jour prévue le 8 janvier 2026. Le directeur de la série, Kazuhisa Wada, a également teasé davantage d’annonces pour Persona en 2026.

Du côté des titres confirmés, l’équipe Persona travaille actuellement sur Persona 4 Revival, un remake du jeu de 2008. SEGA prévoit une sortie après le 1er avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Microsoft Store et Steam. Le jeu sera disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass. ATLUS a récemment publié la mise à jour Version 1.03 pour Persona 3 Reload sur Nintendo Switch 2, améliorant les performances et la stabilité du framerate avec une cible de 60 FPS en mode TV, contre 30 FPS auparavant. Le jeu bénéficie actuellement d’une réduction de 15% sur le Nintendo eShop jusqu’au 4 janvier.