Kento Koyama et Hideki Kamiya, respectivement président et directeur créatif de Clovers Studio, ont publié leurs messages traditionnels du Nouvel An pour faire le point sur le développement de la suite d’Okami. Bien que les deux responsables confirment que l’équipe travaille d’arrache-pied sur le projet, ils préviennent que la sortie est encore lointaine.

Dans son message, Koyama exprime sa fierté face à l’évolution du studio depuis sa fondation il y a deux ans et l’annonce du projet il y a un an. L’équipe s’est considérablement étoffée au cours de 2025 avec l’arrivée de nombreux talents partageant les valeurs de créativité, d’artisanat et d’innovation technologique du studio. Le président confirme que l’équipe s’engage à travailler sans relâche cette année pour offrir une expérience qui surpasse les attentes des joueurs du monde entier.

Hideki Kamiya adopte quant à lui un ton plus personnel et nostalgique. Il se remémore le redémarrage à zéro il y a deux ans après avoir quitté PlatinumGames, commençant avec une poignée de personnes dans un bureau de location exigu. L’équipe s’est progressivement renforcée, d’abord avec quelques membres proches, puis grâce aux recommandations d’anciens collègues, jusqu’à devenir un studio à part entière avec des bureaux à Tokyo et Osaka. Kamiya décrit l’équipe actuelle comme une élite de professionnels hautement qualifiés partageant des idéaux communs.

Le directeur créatif souligne que malgré le chaos créatif qui règne au quotidien, tous les membres de Clovers Studio sont unis par un seul désir : offrir du plaisir aux joueurs. Cette mission unique restera leur priorité cette année, l’année prochaine et toutes les années suivantes. Kamiya se dit impatient de poursuivre ce chaos créatif joyeux aux côtés de ses camarades partageant ses convictions.

Ces messages interviennent un an après l’annonce surprise de la suite d’Okami lors des Game Awards 2024. Le projet marque le retour d’Hideki Kamiya sur la licence culte qu’il avait créée en 2003 chez Clover Studio, alors filiale de Capcom. Le jeu d’action-aventure se distinguait par son esthétique inspirée de l’aquarelle japonaise traditionnelle, sa narration émouvante et ses mécaniques de jeu innovantes autour du Pinceau Céleste.

Clovers Studio, fondé en 2023 par Kamiya et Koyama sans financement extérieur, compte désormais environ 25 employés, dont beaucoup ont suivi Kamiya depuis PlatinumGames. Le nom du studio rend hommage au Clover Studio original qui avait développé Okami et Viewtiful Joe avant sa fermeture en 2007. Cette fois, Clovers n’est pas une filiale de Capcom mais un studio indépendant collaborant avec l’éditeur japonais.

Le projet est développé en co-production entre plusieurs studios incluant des vétérans du Okami original : M-TWO Inc., Machine Head Works Inc. et Clovers Inc. Cette approche collaborative permet de rassembler des talents dispersés depuis la fermeture du Clover Studio original et garantit une continuité créative avec le premier opus.

Lors d’interviews précédentes, Kamiya et Koyama ont tenu à préciser que Clovers Studio ne se spécialisera pas uniquement dans les suites. Koyama a souligné que le studio refuse de fermer la porte à quelque possibilité que ce soit en matière de développement de jeux. Après l’achèvement d’Okami, l’équipe pourrait envisager de travailler sur une suite d’une autre licence existante, un successeur spirituel ou une propriété intellectuelle entièrement nouvelle. Kamiya a ajouté que si on leur proposait de créer un jeu basé sur une IP existante et qu’il semblait intéressant de le « Cloveriser » à leur manière, ils le feraient volontiers.

Cette philosophie reflète l’approche de Kamiya durant son temps chez Capcom, où plusieurs projets se déroulaient en parallèle avec différents réalisateurs. Le créateur de Devil May Cry, Resident Evil 2 et Bayonetta ne souhaite pas que tous les projets de Clovers soient centrés autour de lui et de ses idées, préférant voir d’autres projets intéressants se développer simultanément au sein du studio.

L’original Okami a connu un parcours tumultueux depuis sa sortie initiale en 2006 sur PlayStation 2. Malgré des critiques dithyrambiques saluant son esthétique unique et son gameplay innovant, le jeu n’a rencontré qu’un succès commercial modeste à l’époque. Capcom a révélé en août 2023 qu’Okami et sa suite spirituelle Okamiden sur Nintendo DS avaient collectivement vendu plus de 4 millions d’exemplaires, grâce notamment aux multiples remasters sortis sur Wii, Switch, PlayStation 4 et autres plateformes modernes au fil des ans.

La production de la suite se déroule dans un contexte où Capcom a décidé de relancer plusieurs de ses propriétés dormantes. Outre Okami, l’éditeur a également annoncé Onimusha: Way of the Sword aux Game Awards 2024, première entrée majeure de la série depuis 2006. Aucune fenêtre de sortie précise n’a été communiquée pour la suite d’Okami, mais les messages de Koyama et Kamiya confirment que le développement suit son cours malgré l’attente qui s’annonce encore longue. Les fans devront faire preuve de patience avant de retrouver Amaterasu et ses compagnons dans de nouvelles aventures, mais l’équipe de Clovers semble déterminée à honorer l’héritage du premier opus tout en apportant une vision moderne et personnelle au projet.