Un membre de la communauté des fans de Prince of Persia vient de découvrir qu’Ubisoft a enregistré et mis à jour un nouveau domaine web pour Prince of Persia: The Sands of Time Remake le 10 décembre 2025. Cette découverte alimente les spéculations selon lesquelles le projet refondu pourrait être présenté prochainement, plus de cinq ans après son annonce initiale catastrophique.

Le domaine princeofpersiathesandsoftime.com constitue en réalité un second site web dédié au remake, distinct du site officiel existant. Après vérification des autres domaines Ubisoft similaires, ce nouveau site apparaît comme le dernier sur lequel l’éditeur français a travaillé. À titre de comparaison, aucun domaine n’a encore été enregistré pour Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, le remake également en développement chez Ubisoft.

Cette observation renforce la prédiction de Tom Henderson d’Insider Gaming, qui avait déclaré s’attendre à ce que Prince of Persia: The Sands of Time Remake sorte avant le remake d’Assassin’s Creed: Black Flag. L’enregistrement d’un domaine et sa mise à jour récente suggèrent qu’Ubisoft se prépare potentiellement à une campagne marketing ou à une révélation imminente du projet.

Le remake a connu un développement chaotique depuis son annonce lors de l’Ubisoft Forward de septembre 2020. Initialement confié aux studios indiens Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, le projet devait sortir le 21 janvier 2021. La réception mitigée du trailer de révélation avait déjà provoqué un premier report au 18 mars 2021, avant un second délai repoussant la sortie à une date indéterminée en février 2021.

En mai 2022, face à l’enlisement du projet dans un développement infernal, Ubisoft a retiré le jeu aux studios indiens pour confier les rênes à Ubisoft Montréal, l’équipe originale ayant créé The Sands of Time en 2003. Cette décision drastique témoignait des problèmes rencontrés, notamment un leadership inexpérimenté et des difficultés techniques majeures.

Le projet a refait surface lors de l’Ubisoft Forward de juin 2024 avec un nouveau trailer cinématique montrant une bougie se rallumant, symbole du renouveau du développement. Ubisoft Montréal a confirmé que le remake sortirait en 2026, en précisant que le jeu était entré en production complète avec le soutien de studios de co-développement à Toronto, Bucarest, Paris et Pune. Le directeur créatif Bio Jade Adam Granger et le directeur de jeu Michael McIntyre ont détaillé leur approche autour de quatre piliers : sanctifier, respecter, moderniser et ajouter.

L’équipe a notamment refondu intégralement les 3C (Character, Camera, Controls) tout en préservant les éléments iconiques comme la course murale et la dague. Le système de combat conserve les mouvements signature comme le vault strike et l’élimination d’ennemis au sol pour drainer leur sable. Le développement prolongé s’explique par l’évolution du paysage des remakes depuis la conception initiale du projet, avec des productions récentes ayant considérablement rehaussé les standards du genre.

Ubisoft collabore également avec des conseillers culturels persans pour garantir l’authenticité dans la représentation de l’art, de la musique et de la mythologie persane, à l’image de l’approche adoptée pour Prince of Persia: The Lost Crown sorti en janvier 2024. Le studio souhaite amplifier les inspirations tirées des Mille et Une Nuits qui imprégnaient déjà l’original, tout en apportant une modernité au combat et à la narration.

Jordan Mechner, créateur de la franchise et scénariste du jeu de 2003, confirme sur son site personnel que le remake est en développement actif chez Ubisoft Montréal avec une sortie prévue en 2026. Cette découverte du nouveau domaine intervient à un moment où Ubisoft multiplie les projets Prince of Persia. Au-delà du remake de The Sands of Time et du succès critique de The Lost Crown, The Rogue Prince of Persia vient de sortir sur Switch et Switch 2. L’enregistrement de ce domaine web pourrait donc précéder une annonce majeure dans les semaines à venir, possiblement avec une date de sortie précise et un nouveau trailer de gameplay pour rassurer les fans échaudés par les années d’attente et de reports successifs.