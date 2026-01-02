Naoki Hamaguchi, directeur de Final Fantasy VII Rebirth et figure centrale de la série de remakes, a publié un message du Nouvel An dans lequel il exprime l’importance stratégique du portage de la trilogie sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S. Pour Square Enix, cette expansion multiplateforme représente une étape majeure dans l’élargissement de la communauté des fans de Final Fantasy VII alors que le studio poursuit son chemin vers l’épisode final de la trilogie.

Dans son message accompagné d’une illustration officielle signée Tetsuya Nomura, Hamaguchi déclare que l’arrivée de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Switch 2 et Xbox constitue un pas significatif pour élargir la base de fans durant le voyage vers la troisième et dernière partie de la trilogie. Le directeur se réjouit de partager cette série de remakes, qu’il décrit comme emplie de respect pour l’œuvre originale, avec les joueurs du monde entier.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sortira le 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S, avec un support Xbox Play Anywhere pour la version PC Microsoft Store. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur les deux plateformes, accompagnées de plusieurs bonus incitatifs. Final Fantasy VII Rebirth suivra courant 2026 sur ces mêmes plateformes, et la troisième partie de la trilogie bénéficiera également d’un lancement simultané sur Switch 2, marquant la première fois que l’intégralité de la trilogie sera disponible sur une console Nintendo.

Cette stratégie s’inscrit dans la nouvelle philosophie multiplateforme adoptée par Square Enix sous la direction de son président actuel. Dans une interview accordée à RPG Site, Hamaguchi a confirmé que la décision de porter les jeux sur Xbox a été prise au moment où l’entreprise a défini sa direction globale vers les sorties multiplateformes. Pour la Switch 2, le processus a démarré plus tard, lorsque Nintendo a commencé à partager les spécifications techniques de son hardware avec Square Enix. L’équipe a alors réalisé que Final Fantasy VII Remake Intergrade pouvait être optimisé pour tourner sur la nouvelle console de Nintendo.

Le directeur souligne que cette approche multiplateforme permet d’atteindre un public beaucoup plus large sans les obstacles ou les contraintes liées à des exclusivités matérielles. En tant que créateur, Hamaguchi considère cette ouverture comme une chose très positive et merveilleuse, en accord total avec la philosophie de l’entreprise visant à élargir l’audience. Cette vision s’aligne parfaitement avec les ambitions affichées par Square Enix de maximiser la valeur de ses franchises en les rendant accessibles au plus grand nombre.

Les versions Switch 2 et Xbox bénéficient d’une fonctionnalité exclusive baptisée « Aides de jeu » (Streamlined Progression), conçue pour faciliter la prise en main de l’aventure. Ce système octroie plusieurs avantages : niveaux de personnages automatiquement maximisés, niveau de LM maximal avec toutes les matérias principales débloquées, et tous les objets et équipements disponibles dès le début. Cette option vise à permettre aux nouveaux venus de se concentrer sur l’histoire sans être ralentis par les mécaniques RPG traditionnelles, tout en conservant la possibilité de jouer normalement pour ceux qui le souhaitent.

L’optimisation technique a représenté un défi majeur pour l’équipe. Hamaguchi révèle que les ingénieurs lumière de Square Enix ont particulièrement travaillé sur l’optimisation du rendu lumineux pour que la version Switch 2 s’aligne le plus possible avec les standards de la version PlayStation 5. Le studio entretient une relation forte avec Nintendo depuis des années, mais c’est principalement l’équipe interne qui s’est chargée de cette prouesse technique. Une démo gratuite a été lancée en décembre 2025 sur Switch 2 et Xbox Series X|S, permettant aux joueurs indécis de tester le jeu et d’évaluer les performances sur ces nouvelles consoles.

Les précommandes numériques s’accompagnent d’un bonus temporaire jusqu’au 31 janvier 2026 : le Final Fantasy VII original de 1997. Sur Xbox, les joueurs peuvent télécharger et jouer immédiatement au titre légendaire après l’achat anticipé, tandis que les possesseurs de Switch 2 devront attendre le 22 janvier pour y accéder. Les précommandes physiques sur Switch 2 incluent quant à elles un booster de jeu Magic: The Gathering – FINAL FANTASY contenant 15 cartes aléatoires dans la limite des stocks disponibles. À noter que la version physique Switch 2 sera une Game Key Card nécessitant un téléchargement de plus de 90 Go, faisant de Final Fantasy VII Remake Intergrade l’un des jeux les plus volumineux sur la plateforme.

Square Enix propose également des éditions numériques limitées en précommande sur Switch 2. L’édition standard anticipée est proposée à 49,99 euros, tandis que l’édition deluxe atteint 69,99 euros avec des bonus supplémentaires incluant un artbook numérique et une mini-bande son numérique accessibles via le Square Enix Digital Content Viewer. Un compte Square Enix sera nécessaire pour accéder à ces contenus, disponibles uniquement en anglais et japonais.

Final Fantasy VII Remake Intergrade inclut le jeu de base ainsi que FF7R EPISODE INTERmission, l’arc narratif exaltant qui place la ninja de Wutai Yuffie Kisaragi au premier plan alors qu’elle infiltre Midgar durant les événements du jeu principal. Le titre suit Cloud Strife, ancien membre du SOLDAT devenu mercenaire, qui prête main-forte au groupe de résistance clandestine Avalanche dans la ville de Midgar alimentée par la mako. Dans leur combat contre la mystérieuse Shinra Electric Power Company, Cloud et ses camarades se retrouvent plongés dans un conflit à plus grande échelle pour déterminer le destin de la planète.

L’équipe de développement rassemble plusieurs vétérans de Final Fantasy VII original. Le producteur Yoshinori Kitase dirige la Creative Business Unit I de Square Enix, avec Tetsuya Nomura à la réalisation et au concept design. Hamaguchi et Motomu Toriyama occupent les postes de réalisateurs adjoints, tandis que Kazushige Nojima s’occupe de l’histoire et du scénario. Plusieurs autres scénaristes ont également contribué au projet, dont Hiroaki Iwaki, Sachie Hirano, Naoki Yamamoto, Kanako Ikeda et Mayu Nakazawa.