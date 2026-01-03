Ultimate Games SA vient d’annoncer qu’Ancient Farm débarquera sur Nintendo Switch 2 courant 2026, après sa sortie PC prévue le 8 janvier prochain. Développé par le studio polonais A2 Softworks, ce simulateur agricole relaxant transporte les joueurs dans l’Égypte ancienne à l’époque des pharaons, proposant une expérience solo contemplative vue à la première personne.

Le jeu adopte une approche radicalement différente des simulateurs agricoles modernes en éliminant toute forme d’automatisation ou de raccourcis. Les joueurs démarrent avec un terrain vide et des outils rudimentaires, devant transformer manuellement des terres arides en exploitation prospère à travers planification, labeur et décisions judicieuses. Chaque champ, chaque bâtiment et chaque récolte résulte du travail direct du joueur, recréant l’expérience authentique d’un fermier de l’Antiquité.

Le cycle agricole repose sur une gestion minutieuse des cultures qui traversent des stades de croissance visibles. Les joueurs doivent arroser et fertiliser au moment précis pour garantir des récoltes abondantes, sous peine de voir leur dur labeur se flétrir. Cette mécanique récompense le timing, la stratégie et une compréhension approfondie du terrain plutôt que la simple accumulation de ressources.

La variété des cultures disponibles reflète l’agriculture égyptienne antique. Les joueurs peuvent cultiver une large gamme de plantes destinées à l’alimentation, l’artisanat et le commerce, incluant blé, lin, coton, chanvre, papyrus et canne à sucre. Les arbres fruitiers demandent patience et entretien régulier mais récompensent avec des récoltes récurrentes saison après saison. Certaines plantes comme le papyrus et la canne à sucre ne prospèrent qu’en bordure d’eau, obligeant à concevoir soigneusement l’agencement de la ferme. Les vignes et oliviers complètent cette palette végétale typique de la région.

L’élevage occupe également une place centrale avec la gestion de troupeaux de vaches, moutons, porcs et poules fournissant nourriture et ressources précieuses. Les bœufs peuvent être attelés pour labourer de vastes champs avec une efficacité accrue, reproduisant les méthodes ancestrales de traction animale qui révolutionnèrent l’agriculture antique.

Le système de construction progresse graduellement, des structures basiques aux édifices avancés débloqués via des plans obtenus auprès de marchands itinérants. Les joueurs collectent des matériaux bruts et fabriquent leurs propres outils pour ériger tout, des humbles granges aux ateliers animés et cuisines, culminant avec de grandioses temples. Cette progression architecturale transforme visuellement le monde au fil du temps : les champs fleurissent, de nouveaux bâtiments s’élèvent et la colonie prend vie sous le soleil égyptien.

La transformation des récoltes brutes en marchandises valorisées constitue un pan économique essentiel. Les joueurs préparent des repas copieux incluant pain, bière, café, huiles et encens avant de commercer leur surplus pour développer méthodiquement leur exploitation. Le jeu propose un système économique dynamique avec des cycles saisonniers et des fluctuations de prix du marché nécessitant une gestion astucieuse des ressources.

L’ensemble des activités s’effectue via une sélection d’outils anciens authentiques pour le labourage, l’arrosage, la fertilisation et la récolte. Les charrettes facilitent le transport des marchandises à travers l’exploitation grandissante. La collecte et le traitement de ressources comme le bois, la pierre, l’argile, les tissus et les huiles alimentent constamment la croissance de la ferme.

A2 Softworks souligne qu’Ancient Farm propose bien plus que l’agriculture et l’élevage traditionnels. La cueillette sauvage, la construction, l’artisanat et la cuisine diversifient les activités quotidiennes. Cette variété contribue à maintenir l’intérêt sur la durée tout en offrant différentes voies de développement selon les préférences de chacun.

Le studio indépendant polonais, connu pour Drill Deal et Gatewalkers, se spécialise dans les jeux de stratégie et de simulation. Ultimate Games SA assure l’édition sur toutes les plateformes, après avoir déjà collaboré avec A2 Softworks sur plusieurs projets. Cette expérience commune devrait garantir un portage de qualité sur les différentes consoles.

Ancient Farm sortira d’abord sur PC via Steam le 8 janvier 2026, suivi des versions PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2 dans le courant de l’année. Aucune date précise n’a été communiquée pour les versions consoles, mais l’éditeur confirme qu’elles arriveront toutes en 2026. Les précommandes ne semblent pas encore ouvertes, et le prix n’a pas été dévoilé pour l’instant.