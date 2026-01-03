Studio Wildcard travaille activement sur un portage de ARK: Survival Ascended pour une sortie sur Nintendo Switch 2, mais cette version ambitieuse ne peut exister que grâce aux améliorations drastiques apportées par l’Unreal Engine 5.7. Jeremy Stieglitz, co-directeur créatif et programmeur principal du jeu, a révélé dans une interview détaillée avec Wccftech que le studio explore même l’implémentation de la génération d’images (frame generation) pour atteindre les performances requises sur la console hybride.

La mise à niveau vers l’Unreal Engine 5.7, prévue pour mars 2026, représente un bond en avant considérable pour les performances du jeu. Stieglitz la décrit comme ce qui se rapproche le plus d’une solution miracle pour résoudre les problèmes de performance persistants d’ARK. Les tests internes ont révélé des gains de framerate de 33 à 40% sur Switch 2, principalement grâce au système Nanite pour la végétation qui permet d’afficher une flore détaillée sans surcharger le matériel.

Le développeur n’hésite pas à entrer dans les détails techniques du portage. Avant la mise à niveau vers UE 5.7, le jeu tournait à environ la moitié de la fréquence d’images nécessaire sur Switch 2. Avec les améliorations du nouveau moteur, le framerate est passé à environ 20 images par seconde, ce qui reste insuffisant pour l’objectif des 30 fps stables que le studio considère comme le minimum acceptable pour une expérience de qualité.

L’aspect mémoire ne pose étonnamment aucun problème. Stieglitz révèle que la Nintendo Switch 2 dispose en réalité de plus de mémoire adressable que la Xbox Series S. Puisque le studio avait déjà adapté ARK: Survival Ascended pour la console de Microsoft, l’équipe s’est retrouvée dans une situation mémoire plus favorable sur la Switch 2, même en utilisant des graphismes plus avancés que sur la Series S. Le goulot d’étranglement provient principalement du GPU, nettement moins puissant que celui des consoles de salon de génération actuelle.

Le studio refuse catégoriquement de proposer une version graphiquement dégradée similaire à celle de la Xbox Series S. L’objectif clairement affiché consiste à reproduire visuellement la version Xbox Series X ou PlayStation 5, même si cela implique une résolution inférieure. Pour y parvenir, Studio Wildcard mise sur les technologies phares de l’Unreal Engine 5 : Lumen pour l’éclairage global, Nanite pour la géométrie détaillée et Virtual Shadow Maps pour les ombres dynamiques.

Ces trois éléments restent indispensables pour maintenir la vision artistique du jeu sur Switch 2. Le studio a néanmoins consenti à un compromis sur les ombres en passant des Virtual Shadow Maps aux Cascade Shadows, une méthode légèrement plus ancienne de gestion des ombres. Stieglitz estime que la plupart des utilisateurs ne remarqueront pas la différence sur un écran de résolution inférieure comme celui de la Switch 2, qui vise 1080p en mode portable et 1440p en mode docké, contre la 4K des consoles de salon.

Pour franchir le dernier palier vers les 30 fps stables, le studio explore actuellement l’implémentation de la génération d’images. Cette technologie permettrait de compenser les derniers pour cent manquants en interpolant artificiellement des images supplémentaires entre les frames réelles. Studio Wildcard examine deux pistes : le DLSS Frame Generation de NVIDIA ou la technologie AMD FSR 3.1.

NVIDIA reste toutefois évasif sur la prise en charge de la génération d’images sur Switch 2. La compagnie a confirmé que cette fonctionnalité n’est actuellement pas supportée sur la console, mais n’a pas explicitement fermé la porte. Studio Wildcard prévoit d’insister auprès de NVIDIA pour obtenir une réponse définitive dans les premiers mois de 2026. AMD propose quant à elle une API ouverte d’interpolation d’images théoriquement compatible avec la Switch 2, mais aucun port n’est prêt pour la console. Le studio devrait donc effectuer lui-même le portage ou collaborer avec AMD pour y parvenir.

Stieglitz se montre franc sur ses préférences : il préférerait atteindre 30 fps sans génération d’images. Mais si le jeu tourne entre 20 et 25 fps natifs, utiliser l’interpolation pour pousser solidement au-dessus des 30 fps pourrait offrir une expérience suffisamment fluide. Le directeur estime que tant que le framerate de base reste proche des 30 fps, les défauts typiques de la génération d’images comme le flou de mouvement ou la latence supplémentaire devraient rester acceptables.

Le jeu utilisera bel et bien le DLSS Super Resolution, que la Switch 2 supporte nativement même si tous les jeux n’en profitent pas. Cette technologie d’upscaling aide considérablement à la reconstruction d’image et à la netteté, mais NVIDIA sépare l’algorithme d’upscaling de celui de génération d’images, d’où l’incertitude actuelle sur ce dernier point.

Si ARK: Survival Ascended débarque finalement sur Switch 2, ce sera en tant que version cross-plateforme complète partageant les mêmes serveurs que les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cette approche tranche radicalement avec le portage malheureux d’ARK: Survival Evolved sur la Switch originale, qui proposait une version édulcorée et isolée du reste de la communauté. Stieglitz reconnaît que cette segmentation avait rendu la maintenance difficile et avait probablement nui au succès du jeu en le coupant de la base de joueurs principale et en l’empêchant de recevoir le même contenu. Le studio refuse de répéter cette erreur avec la nouvelle version.

L’ensemble des améliorations de l’Unreal Engine 5.7 ne se limite pas au PC. La plupart des optimisations s’appliquent également aux consoles Xbox Series X|S et PlayStation 5, qui ne bénéficient pas encore du niveau de performance souhaité par le studio. Cette mise à jour devrait permettre d’atteindre les 60 fps stables et inébranlables que Studio Wildcard considère comme l’objectif ultime sur ces plateformes. Les joueurs PlayStation et Xbox ont donc également de quoi se réjouir avec cette mise à niveau, même si c’est la Switch 2 qui bénéficie le plus spectaculairement de ces progrès techniques.

Aucune fenêtre de sortie précise n’a été annoncée pour la version Switch 2, précisément parce que l’équation de la génération d’images reste non résolue. Stieglitz se dit néanmoins optimiste quant à une sortie courant 2026, espérant que le résultat final impressionnera les joueurs.