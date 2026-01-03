L’arrivée d’une nouvelle console portable est toujours accompagnée d’un défi familier pour les joueurs : comment la protéger sans entraver son expérience ? Les étuis traditionnels imposent souvent un choix cornélien entre une protection robuste et la pleine utilisation des fonctionnalités, comme l’accès au dock officiel. Le projet kickstarter COOWPS P2 s’attaque de front à ce compromis. Conçu spécifiquement pour la Nintendo Switch 2, cet étui split « Seamless » promet non seulement une défense complète contre les chocs et les rayures, mais aussi une compatibilité intégrale avec l’écosystème de la console. Il se présente comme la solution « sans sacrifice » pour les gamers exigeants qui veulent jouer plus longtemps, plus confortablement et en toute mobilité.

Une conception split qui ne fait aucun compromis

Le P2 se distingue par son architecture modulaire ingénieuse. Contrairement à un étui monobloc, il protège la console et les Joy-Cons de manière individuelle mais connectée. Cette approche permet de détacher les manettes pour des parties en mode tabletop ou TV, tout en garantissant que chaque composant reste protégé par sa propre coque. C’est la réponse à l’une des frustrations majeures avec les étuis classiques, qui obligeaient à retirer la protection des Joy-Cons pour une utilisation détachée, les laissant ainsi vulnérables.

L’innovation magnétique pour une autonomie étendue

L’une des innovations phares du P2 est son anneau magnétique intégré dans la coque arrière. Composé d’aimants au Néodyme spécialement blindés pour éviter toute interférence avec l’électronique de la console, cet anneau permet d’y fixer directement une batterie externe magnétique. Le bénéfice est immédiat : plus de câbles qui pendouillent et s’emmêlent pendant une session de jeu mobile. Les joueurs peuvent ainsi recharger leur Switch 2 en cours d’utilisation, repoussant significativement les limites de l’autonomie, que ce soit pendant un long trajet ou une soirée gaming entre amis.

Une compatibilité dock totale, enfin

La promesse « Dockable Without Removal » est peut-être la plus remarquable. Grâce à un profil arrière extrêmement fin obtenu par un procédé de fabrication spécial, le P2 est conçu pour s’insérer parfaitement dans le dock officiel de la Nintendo Switch 2 sans avoir à retirer l’étui. Cette fonctionnalité, souvent absente des coques de protection robustes, élimine la manipulation fastidieuse et répétitive de l’insertion et du retrait de la coque, préservant à la fois la console et la patience du joueur.

Un design pensé pour le confort et la praticité

Au-delà de sa polyvalence, le COOWPS P2 mise sur un confort d’utilisation premium pour de longues sessions.

Ergonomie : Les poignées sont sculptées sur la base de données ergonomiques recueillies auprès de plus de 3 000 mains. Leur forme est conçue pour réduire la fatigue musculaire. La texture de la surface, elle, n’est pas laissée au hasard : une gravure laser crée un motif de plus de 4 000 micro-grains pour une prise antidérapante et agréable au toucher.

Stockage intégré : Le P2 inclut un porte-cartes intégré pouvant accueillir jusqu’à 12 jeux physiques . Cette capacité dépasse la norme du marché, généralement fixée à 8 cartes, en faisant un compagnon de voyage idéal pour les joueurs qui aiment avoir le choix.

Protection tous azimuts : L’étui combine plusieurs matériaux pour une protection optimale : du TPU souple et absorbant aux angles, du polycarbonate (PC) rigide pour la structure, de l’alliage d’aluminium pour la robustesse, et du silicone pour une meilleure prise. Il pèse environ 140 grammes, un équilibre recherché entre légèreté et durabilité. Un kickstand intégré et stable complète le tableau pour le mode tabletop.

Offre Kickstarter et garanties

La campagne de financement participatif pour le COOWPS P2 est prévue pour décembre 2025, avec un début d’expédition mondial annoncé pour janvier 2026. COOWPS propose des tarifs « Early Bird » avantageux pour les premiers soutiens:

Pack Prix Public Prix Early-Bird Économie Pack Basique (Poignées + Coque arrière) 45.99 $ 39.99 $ ~13% Pack Voyage (+ Coque écran) 59.99 $ 55.99 $ ~7% Pack Famille (+ Sac de transport) 99.99 $ 95.99 $ ~4%

Confiance et soutien : COOWPS, qui conçoit des accessoires électroniques innovants et brevetés depuis 2017, appuie le projet sur sa réputation. La marque propose systématiquement une garantie de 24 mois sur ses produits et dispose d’entrepôts aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Hong Kong pour assurer une logistique efficace. Des programmes de retour sans risque de 60 jours et une politique de livraison gratuite à partir d’un certain montant d’achat font également partie de leur engagement client

En quoi le COOWPS P2 se démarque-t-il ?

Le P2 n’est pas simplement un étui de plus. Il résout activement des points de friction bien réels pour la communauté des joueurs Switch. Voici comment il se compare aux solutions existantes :

Point de friction classique Solution traditionnelle Solution du COOWPS P2 Recharge en mode portable Câble encombrant, jeu limité Fixation magnétique propre d’une batterie Utilisation avec le dock Retrait obligatoire de la coque Compatibilité totale sans manipulation Protection en mode détaché Joy-Cons nus et vulnérables Protection individuelle maintenue Confort sur longue durée Formes standard, texture glissante Design ergonomique basé sur des données, texture antidérapante Transport des jeux physiques Nécessite un étui séparé Stockage intégré pour 12 cartes

Conclusion

Le COOWPS P2: The Seamless 6-in-1 Split Case se présente comme un accessoire ambitieux et bien pensé pour la Nintendo Switch 2. En combinant une protection complète et modulaire, une innovation pratique comme le chargement magnétique, et un respect total des fonctionnalités originales de la console (notamment le docking), il vise à devenir un incontournable. Soutenu par une entreprise disposant d’une solide expérience et d’une bonne réputation sur le marché des accessoires gaming, ce projet Kickstarter offre une opportunité aux joueurs les plus investis de s’équiper avec une solution haut de gamme, tout en participant à son lancement à un tarif privilégié. Pour les futurs propriétaires d’une Switch 2 qui refusent le compromis entre protection et liberté, le COOWPS P2 mérite une attention particulière.