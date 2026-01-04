Feral Interactive vient de détailler les options graphiques et fonctionnalités techniques de Grid Legends: Deluxe Edition sur Nintendo Switch 2 lors d’un récent AMA sur Reddit. Le jeu de course proposera plusieurs modes adaptés aux situations de jeu, que ce soit en mode docké ou portable, avec un bonus inattendu : le support complet de la manette GameCube de Nintendo Switch Online avec ses gâchettes analogiques.

Le studio britannique spécialisé dans les portages de qualité a expliqué avoir étendu le modèle bien accueilli utilisé pour Grid Autosport sur la Switch originale. Grid Legends proposera des préréglages « Graphics » et « Performance » fonctionnant aussi bien en mode docké qu’en mode portable, ciblant respectivement 30 fps et jusqu’à 60 fps. Ces deux modes classiques seront complétés par deux préréglages exclusifs au mode portable : « Balanced » et « Battery Saver », permettant aux joueurs de choisir leur compromis préféré entre framerate et fidélité visuelle selon leur situation.

Le mode Battery Saver mérite une attention particulière puisqu’il vise spécifiquement à prolonger l’autonomie lors des sessions nomades, réduisant les paramètres graphiques pour diminuer la consommation énergétique sans sacrifier totalement l’expérience visuelle. Cette option répond à une demande récurrente des joueurs Switch qui apprécient pouvoir jouer durant de longs trajets sans recharger constamment la console.

Feral Interactive confirme que la Switch 2 conservera l’ensemble des effets pyrotechniques, fumées de pneus, étincelles et flammes d’échappement présents dans les versions mobile et console de salon. Cette garantie rassure sur l’ambition technique du portage qui ne se contentera pas d’une simple transposition minimaliste mais cherchera à reproduire l’expérience complète malgré les contraintes matérielles.

Le support de la manette GameCube NSO constitue la révélation majeure de cet AMA. Cette fonctionnalité exploitera pleinement les gâchettes analogiques pour l’accélération et le freinage, offrant une précision de contrôle incomparable avec les boutons digitaux standards. Feral avait déjà implémenté ce support dans Grid Autosport sur Switch première génération, et la communauté avait chaleureusement salué cette attention portée aux joueurs de jeux de course exigeants.

Cette compatibilité GameCube répond à une frustration majeure des amateurs de simulation automobile sur Switch. L’absence de gâchettes analogiques sur les Joy-Con et la manette Pro contraint habituellement les développeurs à proposer des solutions de contournement, comme mapper l’accélération et le freinage sur le stick analogique droit. Si cette alternative fonctionne, elle reste loin de l’expérience intuitive offerte par de vraies gâchettes progressives.

La manette GameCube s’impose historiquement comme un choix privilégié pour les jeux de course grâce à ses gâchettes analogiques héritées de l’ère où Nintendo cherchait encore à séduire les fans de simulations automobiles. Son retour sous forme de contrôleur NSO sur Switch avait ravivé l’espoir de voir les développeurs exploiter cette particularité technique, même si la majorité des jeux se contentent de l’ignorer.

Certains observateurs notent néanmoins une possible confusion dans la réponse de Feral Interactive. Le studio semble avoir compris qu’on l’interrogeait sur les clones USB de manettes GameCube commercialisés pour Super Smash Bros. Ultimate. Il serait raisonnable de supposer que tant l’adaptateur USB GameCube que la manette NSO seront supportés, puisque tous deux activent une sorte de mode GameCube reconnu par la console.

Grid Legends: Deluxe Edition sortira début 2026 sur Switch 2 au prix de 39,99 dollars, 24,99 livres sterling ou 29,99 euros. Cette édition inclura l’intégralité des contenus téléchargeables sortis depuis le lancement du jeu en 2022 sur les autres plateformes. Aucune date précise n’a été communiquée au-delà de cette fenêtre « début 2026 », mais le jeu devrait arriver dans les premiers mois suivant le lancement de la console.

Le titre marque le retour de la franchise premium de course de Codemasters sur les consoles Nintendo après le succès phénoménal de Grid Autosport sur Switch. Grid Legends est décrit comme un pur jeu de course offrant des visuels ultra-nets, d’excellentes performances et une immense variété de voitures s’affrontant dans 10 disciplines de sport automobile à haute octane réparties sur 24 emplacements spectaculaires.

Feral Interactive s’était fait une réputation exceptionnelle avec ses portages Switch de Grid Autosport et Alien: Isolation, considérés parmi les meilleurs adaptations techniques sur la plateforme. Grid Autosport avait particulièrement impressionné en 2019 avec sa résolution 1080p en mode docké, son option 60 fps en mode Performance, et son pack gratuit de textures haute résolution de 3 Go améliorant visuellement tous les véhicules.

Le studio ne se contente jamais de portages superficiels et investit des ressources considérables dans l’optimisation et l’adaptation aux spécificités de chaque plateforme. Cette philosophie devrait se retrouver dans Grid Legends sur Switch 2, d’autant que le matériel plus puissant de la nouvelle console devrait permettre de pousser encore plus loin la qualité visuelle et les performances par rapport à ce qui avait été accompli sur Switch première génération.

Certains joueurs s’interrogent toutefois sur la base technique utilisée pour ce portage. La version mobile de Grid Legends, sortie fin 2024, n’avait pas été particulièrement bien accueillie, et la présence d’un mode Battery Saver laisse penser que Feral pourrait s’appuyer sur cette version plutôt que sur les moutures PC et consoles de salon.