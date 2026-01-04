Le premier trimestre 2026 s’annonce particulièrement chargé pour les possesseurs de consoles Nintendo, avec un catalogue ambitieux mêlant grosses licences et productions indépendantes prometteuses. Entre les exclusivités Switch 2 conçues pour exploiter la nouvelle puissance de la console et les titres cross-gen accessibles sur les deux générations, les joueurs ne manqueront pas de choix pour démarrer l’année.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition arrive le 15 janvier avec une mise à niveau majeure gratuite pour les détenteurs de la version Switch originale. Cette édition apporte une résolution 4K en mode TV, des commandes en mode souris via le Joy-Con 2 droit pour faciliter la décoration intérieure et la création de motifs, ainsi que la localisation des résidents en utilisant le microphone intégré de la Switch 2 avec le mégaphone du jeu. Les sessions multijoueur en ligne peuvent désormais accueillir jusqu’à douze joueurs sur Switch 2 Edition, et le jeu propose même du CameraPlay pour voir les réactions des autres joueurs en connectant une caméra USB compatible. La mise à jour du 15 janvier introduit un nouvel hôtel géré par la famille Amiral sur le ponton, des rever’îles pour les abonnés Nintendo Switch Online permettant de créer jusqu’à trois îles collaboratives, un espace de stockage étendu pouvant contenir jusqu’à 9000 objets incluant arbres et fleurs, ainsi que le service de Déblayage Express de Resetti pour réorganiser son île. Des collaborations Nintendo et LEGO enrichissent également l’expérience avec des objets collectors.

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon débarque le même jour sur toutes les plateformes dont Switch et Switch 2. Ce RPG célébrant les 20 ans de la franchise entre officiellement dans le chapitre final de la série Trails avec la convergence des personnages clés issus de différents arcs narratifs. Van Arkride, Rean Schwarzer et Kevin Graham suivent chacun leur propre route de protagoniste sélectionnable alors que Zemuria s’apprête à franchir un cap historique avec l’Opération Stargazer. Le gameplay évolue avec les Shard Commands, l’Awakening et le Z.O.C. qui fige le temps, offrant des options tactiques inédites dans les combats au tour par tour. Le Grim Garten permet d’affronter les machinations d’Ouroboros avec une équipe personnalisée composée d’alliés venus de tout Calvard et au-delà. Deux démos gratuites sont déjà disponibles : la démo Story proposant de jouer le prologue sur toutes les plateformes, et la démo Battle concentrée sur les combats exclusivement sur PlayStation.

Final Fantasy VII Remake Intergrade arrive sur Switch 2 le 22 janvier, marquant l’entrée de la trilogie remake sur les plateformes Nintendo et Xbox. La version propose des aides de jeu exclusives baptisées Streamlined Progression, octroyant niveaux maximisés, matérias débloquées et équipements disponibles dès le départ pour faciliter la prise en main. Les précommandes numériques offrent jusqu’au 31 janvier le Final Fantasy VII original de 1997 en bonus, téléchargeable immédiatement sur Xbox tandis que les joueurs Switch 2 devront attendre le 22 janvier. La version physique Switch 2 se présente sous forme de Game Key Card nécessitant un téléchargement de plus de 90 Go. Une démonstration gratuite a été lancée en décembre 2025 permettant de tester les performances sur la nouvelle console avant l’achat. Le jeu inclut FF7R EPISODE INTERmission mettant Yuffie Kisaragi en vedette dans son infiltration de Midgar durant les événements du récit principal.

Dynasty Warriors Origins, Dragon Quest VII Reimagined, PGA Tour 2K25, BlazBlue Entropy Effect X et Yakuza Kiwami 3: Dark Ties figurent également parmi les grosses sorties prévues pour janvier et février. Mario Tennis Fever marque le grand retour de la série sportive de Nintendo tandis que Reanimal, le nouveau projet de Tarsier Studios créateurs de Little Nightmares, promet une expérience narrative marquante. Ys X: Proud Nordics et Tales of Berseria Remastered enrichissent le catalogue RPG action pour les amateurs du genre.

Capcom multiplie les sorties avec Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil Village et l’inédit Resident Evil: Requiem prévus pour le premier trimestre. Cette trilogie survival horror accompagne Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection prévu le 13 mars, RPG au tour par tour se déroulant 200 ans après le deuxième opus avec un Rider vivant en harmonie avec les monstres au cœur d’une catastrophe environnementale poussant deux royaumes voisins à la guerre.

Pokémon Pokopia sort le 5 mars exclusivement sur Switch 2, développé par Koei Tecmo, le jeu place les joueurs dans la peau d’un Métamorph transformé en humain qui ramasse bois et roche pour construire son nid. Métamorph apprend des capacités d’autres Pokémon comme Feuillage de Bulbizarre ou Pistolet à O de Carapuce pour façonner son environnement. Plus l’habitat devient luxuriant, plus les Pokémon apparaissent naturellement. Le cycle jour-nuit et la météo suivent un rythme naturel pour baigner l’utopie dans différentes atmosphères. Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake et Pragmata complètent les grosses productions Switch 2 attendues pour ces premiers mois de 2026, bien que leurs fenêtres de sortie respectives restent encore à préciser par leurs éditeurs respectifs.

Du côté des productions plus modestes mais non moins intéressantes, le catalogue Switch et Switch 2 accueille une pléthore de titres variés. Fairy Tail Dungeons propose une aventure dans l’univers de la licence populaire tandis que I Am Future et Big Hops explorent des concepts originaux. Suika Game Planet étend la formule du puzzle game viral japonais, et Mio: Memories in Orbit promet une aventure narrative contemplative dans l’espace.

Dispatch, Card-en-Ciel SW2, Core Keeper Switch 2 Edition et Escape from Ever After rejoignent les rangs des expériences indépendantes méritant l’attention. Dark Auction et I Hate This Place proposent des concepts intrigants dans leurs genres respectifs, tandis que 4PGP: Four Player Grand Prix mise sur le multijoueur local compétitif.

Bandit Trap, ChromaGun 2: Dye Hard et Gear Club Unlimited 3 s’adressent à des publics nichés avec leurs mécaniques spécifiques. Laysara: Summit Kingdom propose de la gestion de royaume en altitude, et Sushi Cat Tower Defense combine mignonnerie féline et stratégie défensive. Never Grave: The Witch and the Curse, Roadout, Mouse P.I. for Hire et Étrange Overlord complètent cette liste déjà conséquente de productions indépendantes promettant chacune leur lot de surprises et d’originalité. Enfin, Mega Man Star Force Legacy Collection ravira les nostalgiques en rassemblant la trilogie DS remasterisée pour les consoles modernes.