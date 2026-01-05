Imagineer vient de confirmer officiellement la collaboration entre Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer et Persona 5 Royal teasée début janvier. Le Persona 5 Royal Pack sortira le 8 janvier 2026 en tant que DLC majeur pour le jeu de fitness sorti il y a environ un an, perpétuant ainsi la tradition des collaborations surprenantes de la série.

Le contenu proposé se concentre sur l’identité sonore marquante de Persona 5 avec cinq morceaux arrangés spécifiquement pour l’expérience Fitness Boxing. « Wake Up, Get Up, Get Out There », thème d’ouverture emblématique du jeu, donne le ton aux côtés de « Life Will Change », morceau associé aux infiltrations de palais les plus intenses. « I Believe » apporte une touche plus contemplative tandis que « Rivers in the Desert » et « Last Surprise » complètent cette sélection avec deux des compositions les plus appréciées de la bande-son jazz-acid de Shoji Meguro.

Le pack inclut également trois t-shirts de collaboration originaux permettant aux joueurs de personnaliser leurs instructeurs virtuels aux couleurs de l’univers stylisé rouge et noir de Persona 5. Cette touche cosmétique s’inscrit dans la continuité des collaborations précédentes qui avaient déjà proposé des éléments vestimentaires thématiques pour renforcer l’immersion.

Le teaser publié le 1er janvier sur le compte Twitter officiel de la série Fitness Boxing avait laissé peu de place au doute avec son interface utilisateur reprenant les codes visuels caractéristiques de Persona 5. Le dialogue mystérieux évoquait un programme d’entraînement inhabituel et l’importance de l’endurance pour un Voleur Fantôme, référence directe au groupe central du RPG d’Atlus. Cette annonce cryptique avait immédiatement alimenté les spéculations qui se trouvent désormais confirmées.

Imagineer accompagne cette sortie d’un événement baptisé « Challenge from Morgana » qui sélectionnera dix gagnants quotidiens par tirage au sort parmi les participants utilisant le hashtag #ChallengefromMorgana sur les réseaux sociaux. Les lauréats recevront une jaquette spéciale exclusive illustrée ci-dessus, bien que ce prix ne comprenne pas le jeu lui-même. Cette opération marketing vise à générer de l’engagement communautaire autour du lancement du DLC tout en offrant un objet collector aux fans les plus investis.

Cette collaboration s’inscrit dans une longue tradition pour la série Fitness Boxing qui n’hésite jamais à sortir des sentiers battus. Fitness Boxing Fist of the North Star avait précédemment permis aux joueurs de s’entraîner aux côtés de Kenshiro et des guerriers du manga culte d’action post-apocalyptique. Plus récemment, Fitness Boxing feat. Hatsune Miku avait apporté l’univers coloré et énergique de la vocaloid virtuelle japonaise au genre du fitness boxing. Ces expériences thématiques démontrent la volonté d’Imagineer d’attirer différents publics en puisant dans des licences populaires aux esthétiques variées.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer a bénéficié d’un suivi constant depuis son lancement il y a environ un an avec l’ajout régulier de nouveaux instructeurs, de nouvelles fonctionnalités et de contenus variés. Cette politique de support à long terme maintient l’intérêt des joueurs et justifie l’investissement initial dans un titre axé sur la pratique répétée plutôt que sur une expérience narrative à consommer une seule fois. Le Persona 5 Royal Pack constitue le DLC le plus ambitieux publié à ce jour pour cet opus, tant par l’ampleur de la licence partenaire que par le nombre de morceaux arrangés proposés.

Le choix de Persona 5 comme franchise partenaire ne surprend guère compte tenu de sa popularité mondiale et de sa bande-son emblématique particulièrement adaptée à l’exercice physique rythmé. Les compositions jazz-acid énergiques de Shoji Meguro ont déjà prouvé leur efficacité dans Persona 5: Dancing in Starlight, et leur transposition dans un contexte de fitness boxing semble naturelle. Le tempo soutenu et les lignes de basse percutantes caractéristiques de ces morceaux devraient parfaitement accompagner les enchaînements de coups proposés par le jeu.

Cette collaboration intervient également dans un contexte favorable pour la franchise Persona qui célèbre actuellement son 30e anniversaire avec de multiples annonces prévues courant 2026. Atlus et Sega multiplient les partenariats et spin-offs autour de Persona 5, confirmant son statut de jeu le plus populaire de la série et véritable phénomène culturel au Japon comme en Occident. Fitness Boxing 3 rejoint donc une liste déjà longue de produits dérivés exploitant cet univers apprécié.

Le Persona 5 Royal Pack sera disponible le 8 janvier 2026 sur l’eShop Nintendo pour les possesseurs de Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer sur Switch. Aucun prix n’a encore été communiqué pour ce contenu additionnel, mais les DLC précédents de la série se situaient généralement dans une fourchette raisonnable pour du contenu musical accompagné d’éléments cosmétiques. Les joueurs peuvent d’ores et déjà participer au Challenge from Morgana pour tenter de remporter la jaquette collector exclusive avant le lancement officiel du pack.