IzanagiGames, le studio à l’origine de Death Come True, a dévoilé la date de sortie d’AKIBA LOST, son nouveau jeu d’aventure narratif entièrement filmé avec de vrais acteurs. Ce thriller multi-perspectives sera disponible le 17 septembre 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via Steam.

Au Japon, le titre sera commercialisé en version physique et numérique. Les précommandes de l’édition boîte sont déjà ouvertes chez les revendeurs japonais comme Biccamera et Yodobashi au prix de 6 480 yens. À noter que la version Switch 2 sera distribuée sous forme de carte contenant une clé de téléchargement.

Développé en collaboration avec Nippon TV, l’un des principaux diffuseurs japonais, et la société de production AX-ON, AKIBA LOST propose environ 20 heures de jeu pour atteindre sa conclusion, avec plus de 100 000 images fixes et plus de 20 heures de séquences filmées. Le gameplay repose sur un système de « zapping » permettant de basculer entre le protagoniste Daiki Shinjo et six personnages féminins pour découvrir progressivement la vérité derrière l’intrigue.

L’histoire se déroule dans le quartier emblématique d’Akihabara, haut lieu de la culture otaku japonaise. Treize ans auparavant, six jeunes filles ont mystérieusement disparu dans ce quartier, un fait divers non résolu surnommé « Akiba’s Spirited Away ». Lors d’un salon du jeu vidéo, Daiki Shinjo, autrefois reconnu comme un créateur de génie après le succès de son premier jeu avant de connaître plusieurs échecs commerciaux, annonce le développement d’un nouveau titre inspiré de cette affaire : AKIBA LOST. Parmi les victimes de l’époque figurait sa plus jeune sœur, Ruri. Mais dès cette annonce, d’étranges disparitions recommencent.

Le casting du jeu inclut Aoi Shinjo, la sœur de Daiki qui travaille dans un maid café, l’idole underground Kokone Nagato du groupe Baby☆Macaron, la critique gastronomique Moe Kurosu spécialisée dans Akihabara, la prêtresse Chihiro Jimbo qui officie au sanctuaire Kanda Myojin, la cosplayeuse Wakana Yusa dédiée depuis dix ans au personnage de Ririka, et la streameuse gaming Yukimi Kurahashi, également designer chez Shirosawa Games, la société fondée par Shinjo. Chacune de ces femmes incarne un aspect de la sous-culture vibrante d’Akihabara.

La fiction qu’ils devaient interpréter commence alors à se mêler dangereusement à la réalité. Tout débute avec un appel téléphonique menaçant et la disparition soudaine d’Aoi. Le message est clair : annuler le développement du jeu, ou la tragédie se répétera.

Le système de jeu s’articule autour de plusieurs mécaniques. Le zapping permet de changer librement de personnage pour vivre la même chronologie sous différents angles, sachant qu’un seul choix effectué par un protagoniste peut modifier le destin d’un autre. Les décisions du joueur façonnent l’intrigue et orientent vers différentes fins possibles. Une vue à 360 degrés offre une immersion cinématographique en permettant d’explorer l’environnement depuis le point de vue de chaque personnage. Des personnages secondaires colorés accompagnent également le joueur tout au long de l’aventure.

Hiromitsu Kitayama incarne Daiki Shinjo, tandis que Sayuri Matsumura prête ses traits à Aoi, Momoko Tanabe à Yukimi, Misato Ugaki à Moe, Yui Oguri d’AKB48 à Kokone, Azusa Ohara à Chihiro et MINA à Wakana.