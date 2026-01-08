Abylight Studios a annoncé l’arrivée de Citadelum sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026, un an après le lancement Steam du titre qui a récolté des critiques très positives. Développé par Abylight Barcelona, ce jeu de stratégie et de gestion urbaine figure parmi les 25 premiers titres conçus spécifiquement pour la nouvelle console de Nintendo.

La version Switch 2 intègre l’ensemble des fonctionnalités introduites dans la mise à jour 2.0 « Julius » ainsi que cinq campagnes historiques complètes : The Rise of the Roman Empire centrée sur Auguste, The Last Conqueror of Britannia, The Lost Eagles of Germania, The Gallic Wars mettant en scène Jules César, et The Third Punic War. L’interface utilisateur et les contrôles ont été entièrement optimisés pour la manette et le mode portable, avec une résolution de 1080p en mode nomade et une sortie 4K lorsque la console est dockée.

Tous les biomes disponibles sur PC sont présents : Italie, Hispanie, Égypte, Germanie, Britannie, Gaule et Carthage. Le système de combat complet propose des batailles automatiques, des ordres tactiques et des simulations, permettant de commander efficacement les légions romaines réputées pour être les armées les plus avancées de leur époque.

Citadelum repose sur un gameplay à trois couches entrelacées. La première concerne la construction urbaine : vous collectez les ressources des forêts et carrières, élevez des animaux, cultivez des légumes, pêchez et produisez du vin pour nourrir et maintenir votre population en bonne santé. Les aqueducs assurent l’approvisionnement en eau tandis que l’amélioration des bâtiments transforme progressivement votre village en une cité florissante. Les citoyens rejoignent votre colonie en tant qu’artisans, agriculteurs ou charpentiers, ou peuvent être formés pour intégrer différentes unités de vos légions. Tours et murailles défendent contre les incursions barbares.

La deuxième couche stratégique s’articule autour de l’exploration et du commerce. La carte du monde révèle des villages assiégés à libérer et des territoires à sécuriser via des combats tactiques automatiques. Une fois une zone pacifiée, vous établissez des routes commerciales pour importer des ressources exotiques et développer votre économie. Les explorateurs partent en quête d’objets mythologiques facilitant votre expansion, tandis que vous accomplissez des missions pour le Sénat. Les options de gameplay incluent des chaînes de production complexes, des relations diplomatiques, des procès, des missions secondaires, la gestion de la santé et de la salubrité, ainsi que la construction de merveilles.

La troisième dimension implique les divinités du Panthéon romain. Vous pouvez choisir de gagner leur faveur ou de les défier, sachant que chaque décision influence profondément votre partie. Les temples et les offrandes attirent les bénédictions divines, mais les dieux se montrent capricieux et impitoyables : vénérer l’un peut provoquer la colère d’un autre. Ils descendent parfois sur terre pour vous aider ou punir votre peuple, créant un récit non linéaire et rejouable rempli de rencontres mythiques. Cette interaction divine garantit que chaque partie propose des défis, artefacts et missions différents.

Des améliorations de qualité de vie viennent compléter l’expérience, rendant le titre plus accessible sans sacrifier la profondeur stratégique qui a fait le succès de Citadelum sur Steam.

Citadelum sortira sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026.