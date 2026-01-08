KOMODO et Crypton Future Media viennent d’annoncer l’arrivée simultanée d’une mise à jour gratuite et d’un DLC payant pour Hatsune Miku Logic Paint S+ le 12 janvier 2026. Cette double sortie apporte du contenu inédit et des options de gameplay réclamées par la communauté, poursuivant le support post-lancement du puzzle game sorti sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam.

La mise à jour gratuite répond directement aux retours des joueurs en introduisant de nouveaux défis et un contrôle accru sur l’expérience de jeu. Un nouveau puzzle spécial rejoint le catalogue existant, permettant de débloquer et afficher une illustration exclusive une fois terminé. Cette addition enrichit le contenu accessible sans frais supplémentaires, récompensant les joueurs investis cherchant à compléter intégralement leur collection d’illustrations Miku.

L’ajout majeur concerne l’option d’assistance baptisée « Fonction d’assistance : Entièrement désactivée ». Cette nouvelle configuration vise les puristes du picross cherchant le défi ultime en supprimant tous les filets de sécurité intégrés au jeu. Lorsque ce mode est activé, les changements automatiques de couleur pour les chiffres remplis sont désactivés, obligeant le joueur à gérer manuellement l’état de complétion de chaque ligne. Le placement automatique de X dans les lignes terminées disparaît également, forçant une vigilance constante pour éviter les erreurs.

La correction automatique des erreurs de remplissage se retrouve désactivée dans ce mode hardcore, transformant chaque coup de pinceau erroné en conséquence permanente nécessitant un rembobinage manuel ou un recommencement complet du puzzle. Enfin, l’utilisation de la fonction d’indices devient impossible, contraignant les joueurs à résoudre les grilles exclusivement par déduction logique sans aide extérieure. Cette combinaison de restrictions crée une expérience pure de picross traditionnel pour les vétérans estimant que les assistances affaiblissaient le challenge original.

Le DLC payant « SNOW MIKU Sky Town » s’inspire du projet SNOW MIKU, célébration hivernale annuelle de la vocaloid organisée à Sapporo depuis 2010. Ce festival sur le thème de la neige propose chaque année une version exclusive de Miku conçue par vote public, devenue tradition incontournable pour les fans de la chanteuse virtuelle. Le DLC transpose cette thématique hivernale dans Logic Paint S+ avec un ensemble cohérent d’éléments cosmétiques.

La pièce maîtresse du pack reste la tenue SNOW MIKU exclusive pour Miku. Au-delà de cette tenue signature, le DLC inclut également un costume pour tous les personnages jouables sous forme de tablier et accessoire de tête d’employé de SNOW MIKU Sky Town.

Vingt-quatre objets de décoration d’intérieur SNOW MIKU Sky Town enrichissent les possibilités de personnalisation de l’espace personnel du joueur. Un puzzle spécial exclusif au contenu téléchargeable complète le package, garantissant que l’achat apporte également du gameplay inédit plutôt que uniquement des éléments cosmétiques. Cette grille thématique débloquera probablement une illustration SNOW MIKU exclusive une fois résolue, offrant une récompense tangible aux acheteurs du DLC au-delà de la simple customisation esthétique.

Le prix fixé à 4,99 dollars / 660 yens se positionne dans la fourchette standard pour les DLC cosmétiques Hatsune Miku, équilibre raisonnable entre accessibilité et rentabilité pour les éditeurs.