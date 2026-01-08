Nihon Falcom a publié le 26 décembre son document « Business Plan and Growth Potential Details », réaffirmant son engagement envers la Nintendo Switch 2 tout en dévoilant une stratégie ambitieuse pour les années à venir. Le créateur des séries Ys et Trails prévoit d’intensifier significativement sa production tout en élargissant son implantation sur la console de Nintendo.

Les performances financières de l’année écoulée témoignent de la bonne santé du studio. Les ventes ont progressé de 3,5% en glissement annuel pour atteindre environ 16,7 millions de dollars, tandis que les profits opérationnels et nets ont respectivement grimpé de 8,1% et 6,0%. Ces résultats s’appuient notamment sur les lancements internationaux de Trails through Daybreak II, la sortie mondiale de Trails in the Sky 1st Chapter qui a établi un nouveau record en devenant le lancement Steam le plus réussi de Falcom à ce jour, et la sortie japonaise de Ys X: Proud Nordics qui affiche également de solides performances.

Fort de ce succès, Falcom a défini trois axes stratégiques majeurs pour étendre son activité à moyen et long terme. Le premier concerne l’auto-édition de titres majeurs sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 afin d’élargir sa base de revenus sur le marché domestique. Au-delà de Trails in the Sky 2nd Chapter déjà annoncé pour Switch 2 et toutes les autres plateformes majeures, le studio travaille actuellement sur un port Switch 2 d’un de ses titres existants dont l’identité reste secrète.

Le deuxième axe vise à élargir la portée des licences Falcom via des expansions multiplateformes et un support multilingue renforcé. L’année 2026 marquera ainsi le lancement des versions anglaises de Trails Beyond the Horizon et Ys Memoire: Revelations in Celceta, tandis que Ys X: Proud Nordics et Trails in the Sky 2nd Chapter bénéficieront de sous-titres en anglais, français, allemand et espagnol.

Le troisième pilier stratégique représente le changement le plus significatif dans l’approche du studio. Falcom reconnaît que malgré une augmentation de la fréquence de sortie à 4-5 titres par an ces dernières années, l’accent mis sur les portages a eu un impact limité sur les performances commerciales. Le développeur opère donc un virage radical en se concentrant désormais sur la création de nouvelles propriétés intellectuelles tout en doublant son rythme de production de jeux inédits. Au lieu du titre inédit annuel habituel, Falcom ambitionne d’en publier deux par an sur les trois prochaines années.

Cette stratégie s’appuie sur un pipeline de développement conséquent : en excluant Trails in the Sky 2nd Chapter, six titres non annoncés sont actuellement en chantier. Ce catalogue secret comprend deux nouveaux ports, dont celui mentionné précédemment pour Switch 2, ainsi que trois créations originales : un nouveau jeu Trails, un nouveau Ys, et un nouveau projet Tokyo Xanadu.

L’engagement de Falcom envers Nintendo marque un tournant historique pour le studio qui n’avait pas vraiment collaboré avec la firme de Kyoto avant l’arrivée de la Switch. La console hybride a représenté une opportunité majeure permettant non seulement de porter de nombreux titres, mais également de lancer de nouvelles sorties. Cette décision s’est révélée particulièrement judicieuse, les jeux Falcom explosant en popularité et touchant une audience entièrement nouvelle.

Le calendrier 2026 s’annonce chargé avec The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon qui sort le 15 janvier, suivi de la sortie internationale de Ys X: Proud Nordics le 20 février. Plus tard dans l’année, Ys Memoire: Revelations in Celceta débarquera en anglais, avant que Trails in the Sky 2nd Chapter ne conclue l’année à l’automne.