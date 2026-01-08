Le jeu de stratégie steampunk They Are Billions débarquera sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier prochain au prix de 19,99 euros. Cette version proposera plusieurs méthodes de contrôle adaptées à la console hybride : compatibilité Joy-Con en mode souris, support de l’écran tactile, et possibilité d’utiliser un clavier et une souris USB. Le titre occupera 1,4 Go d’espace de stockage et sera entièrement traduit en français.

Développé par Numantian Games, They Are Billions plonge les joueurs dans un futur lointain sur une planète post-apocalyptique où l’humanité a été presque entièrement anéantie par une apocalypse zombie. Seuls quelques milliers d’humains survivent encore, luttant pour leur existence face à des milliards d’infectés qui rôdent en hordes à travers le monde, cherchant à éradiquer les dernières colonies de survivants.

Le moteur du jeu a été spécifiquement conçu pour gérer des hordes massives pouvant atteindre jusqu’à 20 000 unités en temps réel à l’écran. Chaque infecté possède sa propre intelligence artificielle : ils rôdent, sentent et écoutent leur environnement. Le bruit attire leur attention, et éliminer quelques créatures pour accéder à une ressource comme un puits de pétrole peut déclencher l’arrivée de milliers d’autres venus enquêter.

La campagne narrative place les joueurs sous les ordres de Quintus Crane, dirigeant du Nouvel Empire, avec pour mission de reconquérir les terres dévastées. Elle propose 48 missions représentant plus de 60 heures de jeu, durant lesquelles vous établirez des colonies fortifiées, détruirez les hordes avec l’Armée Impériale, ferez évoluer vos colonies grâce à plus de 90 technologies, explorerez les anciennes forteresses humaines avec votre héros et découvrirez l’origine de la pandémie.

Le Mode Survie génère un monde aléatoire avec ses propres événements, conditions météorologiques, géographie et population infectée. L’objectif consiste à construire une colonie capable de survivre pendant une période déterminée contre les vagues d’infectés. Ce mode rapide et addictif inclut un challenge hebdomadaire où tous les joueurs affrontent la même carte aléatoire, les meilleurs scores étant publiés dans un classement.

Malgré son action en temps réel, They Are Billions privilégie la stratégie sur la performance pure. La fonction de pause temps réel permet de suspendre l’action à tout moment pour prendre les meilleures décisions stratégiques et tactiques. En mode pause, vous pouvez placer des structures à construire, donner des ordres à votre armée ou consulter toutes les informations sans pression temporelle.

La construction de colonies repose sur plusieurs piliers. Les habitations et la récolte de nourriture attirent les colons qui viendront vivre et travailler pour la communauté. La collecte de ressources s’effectue via diverses structures améliorables pour gagner en efficacité. Le réseau électrique se déploie grâce aux Antennes Tesla, moulins et centrales d’énergie alimentant vos bâtiments. Les défenses composées de murs, portails, tours et structures de surveillance empêchent les infectés de prendre la colonie.

Le recrutement militaire fait appel à des mercenaires, les seules personnes assez folles pour combattre les infectés. Ces héros tourmentés demandent un salaire et de la nourriture, et vous devrez supporter leurs commentaires affreux, mais ils constituent votre meilleure arme contre la menace. Chaque unité possède des compétences et une personnalité uniques à découvrir.

Le système d’infection représente un danger permanent. Si une seule créature pénètre dans un bâtiment, tous les colons et travailleurs à l’intérieur sont contaminés. Les infectés nouvellement créés se ruent alors vers d’autres bâtiments pour propager l’épidémie. Les infections doivent être éradiquées immédiatement sous peine de croître de manière exponentielle jusqu’à devenir impossibles à arrêter.

La direction artistique adopte un style steampunk victorien avec des graphismes haute définition. Les bâtiments bénéficient de leurs propres animations, tandis que des milliers de frames garantissent la fluidité des mouvements des unités à l’écran.

