Bandai Namco Entertainment intensifie sa communication à l’approche du lancement de Tales of Berseria Remastered sur Nintendo Switch le 27 février 2026. Le dernier trailer en date se concentre sur Velvet Crowe, protagoniste centrale de cette épopée déchirée entre émotion et raison.

L’histoire de Velvet porte les stigmates d’un incident survenu trois ans avant les événements du jeu. Ce traumatisme a radicalement transformé cette jeune femme autrefois douce et tournée vers sa famille. Désormais consumée par la colère et la malice, elle s’embarque dans une quête de vengeance pour élucider le mystère entourant le meurtre de son frère. Accompagnée d’un groupe de compagnons excentriques, Velvet navigue à travers l’archipel composant le royaume sacré de Midgand, un territoire qui attend l’arrivée de son sauveur.

Le récit explore la lutte éternelle entre le cœur et la raison. Velvet se trouve confrontée à la nécessité de défendre ses convictions tandis que le monde autour d’elle se compresse dans un système d’ordre rigide. Cette dualité entre laisser les émotions guider le destin ou maintenir l’ordre par la puissance de la raison constitue le fil conducteur de l’aventure. Les joueurs traverseront des liens émotionnels et des trahisons aux côtés de Velvet et ses alliés qui taillent leur chemin à travers tous ceux qui se dressent sur leur route.

Le système de combat offre une expérience exaltante centrée sur la liberté stratégique. Les joueurs choisissent librement les Artes correspondant à leur style de jeu et enchaînent une variété de combos. La collecte des Souls des ennemis permet de déchaîner des barrages d’attaques pour une expérience de bataille palpitante. Cette mécanique dynamique récompense l’agressivité tout en exigeant une gestion tactique des ressources durant les affrontements.

Cette version remasterisée du titre originellement sorti en 2016 bénéficie d’améliorations substantielles de qualité de vie. Les marqueurs de destination facilitent grandement la navigation dans les îles de Midgand, tandis que la possibilité de désactiver les rencontres aléatoires permet d’explorer à son rythme sans interruption constante. L’accès au célèbre Grade Shop dès l’ouverture du jeu représente un changement majeur, offrant des options de personnalisation et d’optimisation beaucoup plus tôt dans la progression. Ces ajustements modernisent l’expérience sans trahir l’essence du gameplay original, garantissant une jouabilité fluide exclusive à ce remaster.

Le package inclut plusieurs contenus téléchargeables de la version 2016. Un trésor de contenu attend les joueurs avec notamment des tenues pour les personnages issues des précédents jeux Tales of, ainsi qu’un équipement utile facilitant les voyages à travers Midgand. Ces bonus cosmétiques et pratiques enrichissent l’aventure dès le départ.

Tales of Berseria Remastered sortira sur Nintendo Switch le 27 février 2026.