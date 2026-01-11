Plus d’une décennie après son dernier passage sur une console Nintendo, la franchise Call of Duty s’apprête à revenir sur les plateformes de Kyoto. Des dataminers scrutant la dernière mise à jour du launcher Call of Duty HQ ont découvert des références explicites à Nintendo enfouies dans le code, corroborant les déclarations récentes d’insiders bien informés sur l’avancement du projet.

Jez Corden, informateur reconnu de Windows Central spécialisé dans l’écosystème Microsoft, a précédemment affirmé que le développement d’un jeu Call of Duty non spécifié pour Nintendo Switch 2 progressait à plein régime. Répondant récemment à la question d’un fan curieux de connaître l’état d’avancement du portage, l’insider a déclaré : « La première version CoD pour Switch est presque terminée et sortira dans quelques mois. »

Corden a précisé que bien que le projet ne soit pas encore tout à fait bouclé, il avance solidement et franchit tous les jalons prévus. Une fenêtre de sortie en 2026 a été confirmée, suggérant une disponibilité potentielle dès le premier semestre de l’année. Cette chronologie s’aligne avec les découvertes récentes des dataminers qui ont identifié l’intégration spécifique de Nintendo dans l’infrastructure technique du launcher unifié de la franchise.

Microsoft avait officiellement confirmé son intention d’amener Call of Duty sur Nintendo Switch 2 sans toutefois détailler ni calendrier précis ni titre concerné. Cette promesse s’inscrit dans les engagements pris par le géant de Redmond lors du rachat d’Activision Blizzard, visant à maintenir la disponibilité de la franchise phare sur l’ensemble des plateformes majeures. L’insertion de code spécifique à Nintendo dans le launcher Call of Duty HQ représente la première manifestation technique concrète de cette stratégie multiplateforme élargie.

La dernière apparition d’un épisode Call of Duty sur une console Nintendo remonte à plus de dix ans, une absence qui a creusé un fossé entre la communauté Nintendo et l’une des franchises de tir à la première personne les plus populaires au monde. L’identité précise du jeu Call of Duty destiné à la Switch 2 demeure inconnue. Plusieurs hypothèses circulent : un portage d’un opus récent optimisé pour le hardware de Nintendo, une compilation regroupant plusieurs campagnes classiques, ou potentiellement une expérience standalone conçue spécifiquement pour la console hybride. La capacité de la Switch 2 à faire tourner des productions AAA modernes déterminera largement quelle approche Microsoft et Activision privilégieront.

La confirmation technique via le code du launcher suggère néanmoins que le projet dépasse le stade des simples discussions contractuelles pour entrer dans une phase d’intégration concrète au sein de l’écosystème Call of Duty. L’infrastructure backend permettant de connecter les joueurs Switch 2 aux services Call of Duty globaux semble être en cours de finalisation, étape indispensable avant toute annonce marketing majeure.