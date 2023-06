Et hop, un nouvel épisode de cette série d’articles autour de la sortie de Call of Switch !

Call of Duty arrivera-t-il un jour sur Nintendo Switch ? C’est une question que nous nous posons depuis des années, mais nous nous rapprochons de plus en plus du « oui » depuis que Microsoft compte racheter Activision Blizzard. Microsoft tente d’acquérir Activision Blizzard, mais la FTC (La Federal Trade Commission est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis, créée en 1914 par le Federal Trade Commission Act. Sa mission principale est l’application du droit de la consommation et le contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles telles que les monopoles déloyaux) s’y oppose.

Les deux parties sont actuellement en pleine bataille juridique, ce qui signifie que Microsoft se voit poser toutes sortes de questions sur ses projets si l’opération est menée à bien. Ces plans, comme vous le savez, incluraient le lancement de Call of Duty sur la Switch et les autres plateformes Nintendo.

Si cette acquisition se concrétise, cela signifie qu’il y a une réelle chance que Call of Duty ait au moins un épisode sur Switch. Microsoft a précédemment déclaré que Call of Duty sur Switch bénéficierait des mêmes fonctionnalités que les autres plateformes et arriverait à la même date.

Cela dit, que pouvons-nous vraiment attendre d’une version Switch ? Spencer a apporté quelques éclaircissements à ce sujet.

L’une des nombreuses questions auxquelles Spencer a répondu dans la bataille judiciaire concernait Call of Duty sur Switch. Selon Spencer, l’objectif de Call of Duty sur la plateforme serait de fournir quelque chose d’égal, voire de supérieur à la qualité des autres jeux Switch. Plus précisément, Spencer a déclaré que les développeurs viseraient à créer un jeu qui se joue » relativement bien » lorsqu’il est comparé à d’autres jeux Switch.

Si l’objectif est de créer un jeu qui se joue bien sur Switch, il est évident qu’il n’aura pas la même apparence que sur les autres plateformes. Lorsqu’on lui demande si Call of Duty sur Switch aura les mêmes graphismes qu’une version Xbox Series X, Spencer répond que le jeu sera excellent, mais qu’il n’aura pas les mêmes graphismes.

Microsoft’s Phil Spencer says Call of Duty on Switch would run “relatively great compared to other Switch games” and says it won’t compare to the performance of Xbox version — CharlieIntel (@charlieINTEL) June 23, 2023

Q Do you anticipate COD on Switch will look the same to a player as if that player was playing on Xbox Series X? I think it will play as a great Switch game. I don’t think it will look the same. — Derek Strickland (@DeekeTweak) June 23, 2023