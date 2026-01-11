Bandai Namco a levé le voile sur les spécifications techniques de Tales of Berseria Remastered à quelques semaines de sa sortie sur Nintendo Switch prévue le 27 février 2026. Ces précisions confirment que le RPG d’action arrive sur la console hybride originale et non sur la Switch 2, impliquant des performances plus modestes.

Le framerate cible les 30 images par seconde, bien que Bandai Namco prévienne que ce chiffre peut fluctuer temporairement selon l’intensité de l’action à l’écran. Cette cadence contraste avec les versions PlayStation 5 et Xbox Series qui visent quant à elles 60 FPS. La résolution native atteint 1080p lorsque la console est dockée, descendant à 720p en mode portable, toujours en résolution native.

Ces caractéristiques techniques correspondent exactement à celles observées sur Tales of Xillia Remastered, suggérant une approche standardisée de Bandai Namco pour ses remasters de la licence Tales of sur Switch. Malheureusement, aucune amélioration technique n’a été prévue pour ceux qui joueraient sur Nintendo Switch 2, le titre ne bénéficiant pas d’optimisations spécifiques à la nouvelle console.

Cette configuration technique devrait néanmoins permettre de profiter pleinement de l’aventure de Velvet Crowe à travers l’archipel du Saint-Empire du Midgand. Le système de combat dynamique, les cinématiques signées ufotable et les vastes environnements à explorer tourneront donc dans ces paramètres définis, privilégiant la stabilité sur la performance brute.

Les améliorations de qualité de vie intégrées au remaster – accès anticipé au Grade Shop, icônes de destination et option de désactivation des rencontres – faciliteront la progression sans nécessiter de puissance supplémentaire. L’ensemble du contenu téléchargeable original, comprenant costumes de personnages et objets bonus, sera également présent dès le lancement.

Tales of Berseria Remastered sortira sur Nintendo Switch le 27 février 2026.