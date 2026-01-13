Furyu Corporation a discrètement lancé BEYBLADE X EVOBATTLE Nintendo Switch 2 Edition hier, le 12 janvier 2026, sans aucune communication préalable. Cette sortie fantôme à 58,99 euros surprend d’autant plus qu’aucun trailer, communiqué de presse ou annonce officielle n’avait préparé le terrain, le titre apparaissant simplement dans les stores numériques sans cérémonie.

Cette nouvelle itération succède à Beyblade X: XONE sorti en 2024, qui avait rencontré un accueil critique et commercial favorable. EVOBATTLE propose trois piliers évolutifs baptisés EVOBATTLE, EVOSTORY et EVOCUSTOMIZATION, chacun approfondissant un aspect spécifique de l’expérience toupie.

La version Nintendo Switch 2 Edition exploite les capacités supérieures de la nouvelle console avec une résolution rehaussée, un framerate amélioré et des temps de chargement raccourcis. Ces optimisations techniques visent à fluidifier une expérience de jeu reposant sur la vitesse et la réactivité, piliers fondamentaux des affrontements de toupies hypervéloces. Les propriétaires de la version Switch originale peuvent effectuer la transition via une mise à niveau commercialisée à 9,75 euros, évitant un rachat complet tout en accédant aux bénéfices de la nouvelle plateforme.

Le jeu demeure exclusivement disponible en anglais, aucune traduction française n’ayant été implémentée. Le mode EVOBATTLE constitue le cœur battant de l’expérience avec son « ultra high-speed action » introduisant des commandes instantanées et des interactions complexes calibrées selon les affinités et caractéristiques réelles des toupies physiques. Cette fidélité à la gamme de jouets Beyblade X garantit que les connaisseurs de la ligne produit reconnaîtront immédiatement les comportements de leurs modèles favoris transposés numériquement.

Quatre archétypes de Bey structurent la dimension stratégique. Le Type Attaque se spécialise dans l’offensive pure, cherchant à projeter violemment l’adversaire hors de l’arène. Le Type Endurance adopte une approche parasitaire en absorbant progressivement l’énergie ennemie pour prolonger sa rotation tandis que l’opposant ralentit. Le Type Défense active un bouclier solide protégeant contre les assauts tout en conservant sa stabilité. Enfin, le Type Équilibre augmente sa puissance via l’accumulation de combos, récompensant les enchaînements précis et le timing impeccable.

Le système « X (Extreme) Dash » hérité de XONE fait son retour, permettant des accélérations fulgurantes modifiant instantanément la dynamique d’un affrontement. Les arènes « X (Extreme) Line » présentent des configurations spécifiques favorisant certains types de Bey tout en pénalisant d’autres, obligeant à adapter stratégiquement sa sélection selon le terrain. Le multijoueur en ligne ouvre les portes des affrontements mondiaux, confrontant les joueurs à des adversaires internationaux testant leurs compositions et tactiques contre des métagames variés.

Le mode EVOSTORY renouvelle entièrement la campagne solo en introduisant Tenka Shiroboshi, personnage inédit issu de la série animée Beyblade X doublée par Yuko Natsuyoshi. Cette protagoniste côtoie une galerie de personnages originaux créés spécifiquement pour le jeu, élargissant l’univers au-delà du canon établi par l’anime. Les joueurs forment des alliances pour participer au « Bey Battle Royale », tournoi aux enjeux narratifs élevés tissant une intrigue riche en rebondissements et révélations.

EVOCUSTOMIZATION exploite pleinement la « CX (Custom Line) » dévoilée en 2025 dans la gamme physique. Ce système élargit considérablement l’éventail des options de personnalisation, permettant de collecter des matériaux via le gameplay pour modifier l’apparence des toupies. Les joueurs façonnent des modèles uniques aux couleurs personnalisées et aux performances optimisées selon leur style de bataille privilégié. Cette profondeur customisatrice encourage l’expérimentation et l’appropriation esthétique, transformant chaque Bey en signature visuelle de son propriétaire.

La collecte de matériaux structure la progression long terme, incitant à revisiter les modes et défis pour accumuler les ressources nécessaires aux transformations les plus ambitieuses. L’amélioration des pièces favorites concentre les investissements sur les composants jugés stratégiquement optimaux. La sélection de X Skills ajoute une couche tactique supplémentaire, chaque compétence modifiant subtilement le comportement en combat et créant des synergies avec certaines configurations d’équipement.

BEYBLADE X EVOBATTLE Nintendo Switch 2 Edition est disponible dès maintenant au prix de 58,99 euros.